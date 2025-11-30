18
قوة صحية خفية في اليقطين.. تعرفوا عليها
30-11-2025
14:22
يُعدّ اليقطين مكوّناً أساسياً في كثير من وصفات الخريف والشتاء، لكن فوائده الصحية تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من أطباق العطلات التقليدية حول رأس السنة، وفقاً لخبراء التغذية.
وتقول أخصائية التغذية الشمولية المعتمدة في
نيويورك
، روبين ديشيكو، إن اليقطين من أفضل الأطعمة لتعزيز صحة القلب بفضل محتواه العالي من الألياف والبوتاسيوم، وهما عنصران يساهمان في موازنة تأثير الصوديوم على ضغط
الدم
.
وتوضح ديشيكو في تصريح لــ"
فوكس نيوز
" أن "البحث عن مصادر جيدة للألياف عنصر أساسي لصحة القلب والصحة العامة، واليقطين مصدر ممتاز لذلك". مشيرة إلى أن كوباً واحداً من هريس اليقطين العضوي يوفر أكثر من 10% من الاحتياج اليومي للبوتاسيوم، ويحتوي على نحو 4 غرامات من الألياف.
غني بالكاروتينات ومضادات الأكسدة
وتكشف الأبحاث أن اليقطين، شأنه شأن الجزر والقرعيات الأخرى، يحتوي على كميات وفيرة من الكاروتينات، وهي مضادات أكسدة تساعد على حماية الخلايا من التلف وتخفيف الالتهابات.
وتؤكد ديشيكو وجود علاقة بين الأنظمة الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة وانخفاض خطر الإصابة بالأمراض الالتهابية المزمنة.
وتنصح خبيرة التغذية بإضافة هريس اليقطين إلى العصائر ودقيق الشوفان وأطباق الزبادي لمنحها قواماً كريميّاً محبباً، إضافة إلى الإشباع بفضل الألياف.
وشددت ديشيكو على ضرورة الانتباه عند شراء علب "هريس اليقطين"، إذ غالباً ما تُباع منتجات تحت مسمى Pumpkin Pie Mix تحتوي على سكريات مضافة.
وتوصي باختيار العلب التي تحتوي على مكوّن واحد فقط هو: Organic Pumpkin. ولمن يرغب بإضافة نكهة حلوة، تقترح استخدام القرفة وجوزة
الطيب
والزنجبيل مع كمية صغيرة من السكر منخفض المؤشر الغلايسيمي مثل سكر جوز
الهند
.
