علامات مبكرة للسكري تظهر على الجلد

هناك أعراض شائعة للسكري من النوع 2 يمكن ملاحظتها، مثل العطش الشديد وكثرة الذهاب إلى الحمام، إلا أن هناك علامات أخرى قد لا تُلاحظ في كثير من الأحيان.وللمساعدة على البقاء على دراية خلال أشهر الشتاء، حيث يزيد تناول الطعام بسبب البرودة وموسم الاحتفالات سلّطت الدكتورة بهافيني شاه، طبيبة عامة في موقع لويدز فارماسي، الضوء على مؤشرات الأقل شيوعاً والتي قد تظهر، والتي من المهم الانتباه إليها.وبحسب "سوري لايف"، تحث الطبيبة على مراقبة 3 تغيرات جلدية.البقع الداكنةوتقول: "على الرغم من أن ظهور بقع داكنة على الجلد حول الرقبة أو الفخذ أو الإبطين قد يكون ناتجاً عن مجموعة متنوعة من الحالات الكامنة، إلا أن السكري من النوع 2 قد يكون سبباً لظهور بقع داكنة على الجلد في هذه المناطق الـ 3: الرقبة أو الفخذ أو الإبطين".وتوضح: "تعرف هذه البقع الداكنة باسم الشواك الأسود، وقد تكون غير ضارة، ولكن من الأفضل دائماً استشارة طبيبك لفحص أي تغيرات جلدية".التهابات الجلد والفطرياتكذلك "يمكن أن يُضعف ارتفاع مستويات السكر في جهاز المناعة. وهذا قد يقلل من قدرة الجسم على مكافحة العدوى، ما يجعل الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجلد، وهي أكثر شيوعاً عند ضعف المناعة"، بحسب شاه.كما يمكن أن تكون عدوى فطريات الجلد المتكررة علامة دالة على الإصابة بمرض السكري لدى كل من الرجال والنساء.بطء التئام الجروحوتضيف شاه: " ، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم الناتج عن السكري إلى اعتلال أو تلف الأعصاب، وإعاقة الدموية".وهذا الانخفاض في تدفق الدم يُصعّب وصول الأكسجين والعناصر الغذائية الأساسية إلى مناطق الجسم التي تحتاج إلى ترميم، فتتباطأ عملية الشفاء، ويزيد من خطر الإصابة بقروح أو جروح مزمنة.