صحة

علامات مبكرة للسكري تظهر على الجلد

Lebanon 24
30-11-2025 | 23:00
هناك أعراض شائعة للسكري من النوع 2 يمكن ملاحظتها، مثل العطش الشديد وكثرة الذهاب إلى الحمام، إلا أن هناك علامات أخرى قد لا تُلاحظ في كثير من الأحيان.

وللمساعدة على البقاء على دراية خلال أشهر الشتاء، حيث يزيد تناول الطعام بسبب البرودة وموسم الاحتفالات سلّطت الدكتورة بهافيني شاه، طبيبة عامة في موقع لويدز فارماسي، الضوء على مؤشرات السكري الأقل شيوعاً والتي قد تظهر، والتي من المهم الانتباه إليها. 
وبحسب "سوري لايف"، تحث الطبيبة على مراقبة 3 تغيرات جلدية.

البقع الداكنة
وتقول: "على الرغم من أن ظهور بقع داكنة على الجلد حول الرقبة أو الفخذ أو الإبطين قد يكون ناتجاً عن مجموعة متنوعة من الحالات الكامنة، إلا أن السكري من النوع 2 قد يكون سبباً لظهور بقع داكنة على الجلد في هذه المناطق الـ 3: الرقبة أو الفخذ أو الإبطين".

وتوضح: "تعرف هذه البقع الداكنة باسم الشواك الأسود، وقد تكون غير ضارة، ولكن من الأفضل دائماً استشارة طبيبك لفحص أي تغيرات جلدية".

التهابات الجلد والفطريات
كذلك "يمكن أن يُضعف ارتفاع مستويات السكر في الدم جهاز المناعة. وهذا قد يقلل من قدرة الجسم على مكافحة العدوى، ما يجعل الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجلد، وهي أكثر شيوعاً عند ضعف المناعة"، بحسب شاه. 

كما يمكن أن تكون عدوى فطريات الجلد المتكررة علامة دالة على الإصابة بمرض السكري لدى كل من الرجال والنساء.



بطء التئام الجروح
وتضيف شاه: "مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم الناتج عن السكري إلى اعتلال أو تلف الأعصاب، وإعاقة الدورة الدموية". 

وهذا الانخفاض في تدفق الدم يُصعّب وصول الأكسجين والعناصر الغذائية الأساسية إلى مناطق الجسم التي تحتاج إلى ترميم، فتتباطأ عملية الشفاء، ويزيد من خطر الإصابة بقروح أو جروح مزمنة.
