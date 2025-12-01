عادة بسيطة تقلل أحد أعراض الحساسية الموسمية.. ما هي؟

كشف باحثون يابانيون في دراسة حديثة أن اتباع عادة يومية بسيطة قد يساعد في الحد من تهيج العينين والاحمرار الناتج عن الحساسية الموسمية.

وأفادت مجلة Scientific Reports أن دراسة حديثة أظهرت أن عادة بسيطة مثل غسل العينين بانتظام يمكن أن تقلل بشكل ملحوظ من تهيّج واحمرار العينين الناتج عن الحساسية الموسمية.

Advertisement

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تدعم التوصيات السابقة لأطباء العيون اليابانيين باستخدام غسل العينين كإجراء لطيف لمواجهة التهاب الملتحمة التحسسي، لكن الدراسة الجديدة توفر أدلة أكثر تحديدا حول فوائد هذه العادة مع الحساسية الموسمية. ومع ذلك، لم تحدد الدراسة عدد مرات غسل يوميا بدقة، أو الطرق التي اتبعها المستخدمون في التطبيق.



وأكد الباحثون أن غسل العينين لا يمكن اعتباره بديلا عن العلاج الطبي، لكنه يمثل وسيلة بسيطة وآمنة لتخفيف أعراض الحساسية الموسمية وتحسين جودة الحياة. (روسيا اليوم)