عادة بسيطة تقلل أحد أعراض الحساسية الموسمية.. ما هي؟
Lebanon 24
01-12-2025
|
06:54
كشف باحثون يابانيون في دراسة حديثة أن اتباع عادة يومية بسيطة قد يساعد في الحد من تهيج العينين والاحمرار الناتج عن الحساسية الموسمية.
وأفادت مجلة Scientific Reports أن دراسة حديثة أظهرت أن عادة بسيطة مثل غسل العينين بانتظام يمكن أن تقلل بشكل ملحوظ من تهيّج واحمرار العينين الناتج عن الحساسية الموسمية.
وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تدعم التوصيات السابقة لأطباء العيون اليابانيين باستخدام غسل العينين كإجراء لطيف لمواجهة التهاب الملتحمة التحسسي، لكن الدراسة الجديدة توفر أدلة أكثر تحديدا حول فوائد هذه العادة مع الحساسية الموسمية. ومع ذلك، لم تحدد الدراسة عدد مرات غسل
العين
يوميا بدقة، أو الطرق التي اتبعها المستخدمون في التطبيق.
وأكد الباحثون أن غسل العينين لا يمكن اعتباره بديلا عن العلاج الطبي، لكنه يمثل وسيلة بسيطة وآمنة لتخفيف أعراض الحساسية الموسمية وتحسين جودة الحياة. (روسيا اليوم)
احذر.. سلوكيات بسيطة قد تقلل من سنوات حياتك
Lebanon 24
احذر.. سلوكيات بسيطة قد تقلل من سنوات حياتك
01/12/2025 14:35:26
01/12/2025 14:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تفرّق بين نزلة البرد والحساسية الموسمية؟
Lebanon 24
كيف تفرّق بين نزلة البرد والحساسية الموسمية؟
01/12/2025 14:35:26
01/12/2025 14:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عادة بسيطة لحماية القلب.. هذا ما كشفته آخر الدراسات
Lebanon 24
عادة بسيطة لحماية القلب.. هذا ما كشفته آخر الدراسات
01/12/2025 14:35:26
01/12/2025 14:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عادات بسيطة تبطئ الشيخوخة وتطيل العمر
Lebanon 24
عادات بسيطة تبطئ الشيخوخة وتطيل العمر
01/12/2025 14:35:26
01/12/2025 14:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
احذر تناول هذه الأدوية مع القهوة
Lebanon 24
احذر تناول هذه الأدوية مع القهوة
03:15 | 2025-12-01
01/12/2025 03:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بروتين قد يحمي الدماغ من مرض الزهايمر.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
Lebanon 24
بروتين قد يحمي الدماغ من مرض الزهايمر.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
01:10 | 2025-12-01
01/12/2025 01:10:45
Lebanon 24
Lebanon 24
علامات مبكرة للسكري تظهر على الجلد
Lebanon 24
علامات مبكرة للسكري تظهر على الجلد
23:00 | 2025-11-30
30/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوة صحية خفية في اليقطين.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
قوة صحية خفية في اليقطين.. تعرفوا عليها
14:22 | 2025-11-30
30/11/2025 02:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أدوية يومية تُلحق الضرر بقلبك.. هذا ما حذر منه الاطباء
Lebanon 24
5 أدوية يومية تُلحق الضرر بقلبك.. هذا ما حذر منه الاطباء
12:30 | 2025-11-30
30/11/2025 12:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
30/11/2025 11:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
05:30 | 2025-12-01
01/12/2025 05:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
14:00 | 2025-11-30
30/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيل عن "حزب الله" وأوروبا.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيل عن "حزب الله" وأوروبا.. ماذا قال؟
15:00 | 2025-11-30
30/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار متفرقة وثلوج ورياح.. الى متى؟
Lebanon 24
أمطار متفرقة وثلوج ورياح.. الى متى؟
15:00 | 2025-11-30
30/11/2025 03:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
03:15 | 2025-12-01
احذر تناول هذه الأدوية مع القهوة
01:10 | 2025-12-01
بروتين قد يحمي الدماغ من مرض الزهايمر.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
23:00 | 2025-11-30
علامات مبكرة للسكري تظهر على الجلد
14:22 | 2025-11-30
قوة صحية خفية في اليقطين.. تعرفوا عليها
12:30 | 2025-11-30
5 أدوية يومية تُلحق الضرر بقلبك.. هذا ما حذر منه الاطباء
05:58 | 2025-11-30
التحقيق جارٍ... رصد أول حالة لفيروس "اللسان الأزرق" بين الأبقار!
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
01/12/2025 14:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
01/12/2025 14:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
08:37 | 2025-11-30
01/12/2025 14:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
