صحة

أهمية شرب الماء وتأثير الجفاف على الجسم

Lebanon 24
01-12-2025 | 12:54
يُعد الماء عنصرًا أساسيًا في حياة الإنسان، إذ يشكل معظم مكونات الجسم ويشارك في مختلف العمليات الحيوية. يساعد شرب الماء على تنظيم حرارة الجسم، وتحسين وظائف الدماغ، ودعم عملية الهضم، والمحافظة على صحة الكلى والجلد. كما يعزز النشاط البدني ويمنع الشعور بالتعب.
أما الجفاف فيحدث عندما يفقد الجسم سوائل أكثر مما يستهلكه، ما يؤدي إلى أعراض مثل العطش الشديد، جفاف الفم، الصداع، الدوار، وانخفاض كمية البول. وفي الحالات الشديدة قد يسبب تشوشًا ذهنيًا، انخفاضًا خطيرًا في ضغط الدم، وقد يشكل تهديدًا للحياة.

لذلك يُنصح بشرب كميات كافية من الماء يوميًا، وزيادة الترطيب عند ممارسة الرياضة أو في الطقس الحار، للحفاظ على صحة الجسم وتوازنه.
 
