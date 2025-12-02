23
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
14
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
قطرات للأنف لعلاج نوع خطير من السرطان.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
Lebanon 24
02-12-2025
|
04:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
توصل فريق من الباحثين في
الولايات المتحدة
إلى استراتيجية جديدة غير تدخلية لعلاج نوع خطير من سرطان المخ يعرف باسم الأورام الأرومية الدبقية Glioblastoma.
Advertisement
ونجح الفريق البحثي من جامعتي
واشنطن
ونورث ويسترن بولاية إيلينوي في ابتكار قطرات للأنف تحتوي على نوع من الأحماض الأمينية التي تحفز الجهاز المناعي للجسم لاستهداف السرطان.
وأكد الباحثون في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني "سايتيك
ديلي
" المتخصص في الأبحاث العلمية أن الدواء الجديد نجح خلال الاختبارات على فئران التجارب في تحفيز الجهاز المناعي داخل الجسم من أجل استهداف الأورام.
وتعتبر الأورام الأرومية الدبقية من أكثر أورام المخ شيوعا في الولايات المتحدة وتصيب ثلاثة من كل مئة ألف شخص. وينتشر هذا السرطان في مخ المريض بسرعة كبيرة ويؤدي في معظم الأحيان إلى وفاة المريض. ويقول الأطباء إنه من بين أبرز الأسباب التي تحول دون علاج هذا السرطان صعوبة توصيل المادة الدوائية إلى داخل المخ.
وذكر الطبيب ألكسندر ستيج، وهو طبيب أعصاب بجامعة واشنطن ومدير الأبحاث في قسم أورام المخ بمركز سايتمان للسرطان: "كنا نريد تغيير هذه الحقيقة وابتكار وسائل علاج غير تدخلية لتنشيط نظام المناعة لمهاجمة السرطان".
وأضاف: "لقد نجحنا من خلال هذه الدراسة في صناعة هياكل متناهية الصغر من الأحماض النووية بواسطة الهندسة الوراثية بحيث يمكنها تحفيز استجابة مناعية قوية داخل المخ على نحو يعيد تعريف سبل العلاج المناعي للأورام السرطانية".
مواضيع ذات صلة
علاج آمن يقتل خلايا السرطان باستخدام الضوء.. اليكم آخر ما توصل اليه العلم
Lebanon 24
علاج آمن يقتل خلايا السرطان باستخدام الضوء.. اليكم آخر ما توصل اليه العلم
02/12/2025 12:50:06
02/12/2025 12:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
للوقاية من التأثير المدمر للغلوكوما.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
Lebanon 24
للوقاية من التأثير المدمر للغلوكوما.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
02/12/2025 12:50:06
02/12/2025 12:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بروتين قد يحمي الدماغ من مرض الزهايمر.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
Lebanon 24
بروتين قد يحمي الدماغ من مرض الزهايمر.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
02/12/2025 12:50:06
02/12/2025 12:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة عن سرطان الرئة.. هذا ما توصلت اليه
Lebanon 24
دراسة عن سرطان الرئة.. هذا ما توصلت اليه
02/12/2025 12:50:06
02/12/2025 12:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
جامعة واشنطن
واشنطن
النووي
المري
الهند
العلم
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بسبب تلوثها... سحب آلاف غالونات الحليب من الأسواق الأميركية
Lebanon 24
بسبب تلوثها... سحب آلاف غالونات الحليب من الأسواق الأميركية
05:01 | 2025-12-02
02/12/2025 05:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تحت وطأة هذه الفيروسات.. والوفيات تتصاعد بسرعة!
Lebanon 24
دولة تحت وطأة هذه الفيروسات.. والوفيات تتصاعد بسرعة!
01:30 | 2025-12-02
02/12/2025 01:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
للوقاية من التأثير المدمر للغلوكوما.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
Lebanon 24
للوقاية من التأثير المدمر للغلوكوما.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
01:29 | 2025-12-02
02/12/2025 01:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى متى يبقى النيكوتين في جسمك؟
Lebanon 24
إلى متى يبقى النيكوتين في جسمك؟
23:00 | 2025-12-01
01/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منها أوزيمبيك.. أدوية التخسيس قد تُنشط سلوكيات غذائية ضارة!
Lebanon 24
منها أوزيمبيك.. أدوية التخسيس قد تُنشط سلوكيات غذائية ضارة!
16:07 | 2025-12-01
01/12/2025 04:07:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
07:50 | 2025-12-01
01/12/2025 07:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
10:30 | 2025-12-01
01/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربيّة تلقّت تحذيراً من عمليّة إسرائيليّة قريبة ضدّ "حزب الله"... كم ستستمرّ؟
Lebanon 24
دولة عربيّة تلقّت تحذيراً من عمليّة إسرائيليّة قريبة ضدّ "حزب الله"... كم ستستمرّ؟
08:15 | 2025-12-01
01/12/2025 08:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
10:00 | 2025-12-01
01/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:01 | 2025-12-02
بسبب تلوثها... سحب آلاف غالونات الحليب من الأسواق الأميركية
01:30 | 2025-12-02
دولة تحت وطأة هذه الفيروسات.. والوفيات تتصاعد بسرعة!
01:29 | 2025-12-02
للوقاية من التأثير المدمر للغلوكوما.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
23:00 | 2025-12-01
إلى متى يبقى النيكوتين في جسمك؟
16:07 | 2025-12-01
منها أوزيمبيك.. أدوية التخسيس قد تُنشط سلوكيات غذائية ضارة!
12:54 | 2025-12-01
أهمية شرب الماء وتأثير الجفاف على الجسم
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 12:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
02/12/2025 12:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
02/12/2025 12:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24