صحة

هل من علاقة بين فيتامين الشمس والصحة النفسية؟

Lebanon 24
02-12-2025 | 08:34
حدد علماء من جامعة "إيمانويل كانت" الفيدرالية في منطقة بحر البلطيق الروسية وجود علاقة بين نقص فيتامين (د) والحالة النفسية والعاطفية للإنسان.
واتضح ارتباط نقص الفيتامين بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.
 
وأشار الباحثون إلى أن خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب كان أقل بكثير بين المشاركين الذين سجل لديهم مستوى أمثل من فيتامين (د). واعتبر فريق البحث أن الدراسة أظهرت للمرة الأولى على المستوى الإقليمي التغيرات الموسمية في العلاقة بين مستوى فيتامين (د) والصحة النفسية والعاطفية.

وقال أندريه تاراسوف، رئيس فريق البحث والأستاذ المساعد في المدرسة العليا للطب بجامعة "إيمانويل كانت" الفيدرالية: "نوصي بإجراء فحص دوري لمستوى فيتامين (د) وتعويضه في الوقت المناسب، إذ تؤكد النتائج أهمية مراقبته للحفاظ على الصحة النفسية والعاطفية."
 
وأوضحت اختصاصية الغدد الصماء في عيادة "ريميدي"، سيدا غريغوريان، أن الفئات الأكثر عرضة لنقص فيتامين (د) تشمل الأطفال والمراهقين لضمان نمو وتعدين العظام، والنساء الحوامل لتقليل مضاعفات الحمل، وكبار السن لتعزيز قوة العظام. كما يعد تعويض النقص ضروريا للأشخاص المصابين بأمراض الجهاز الهضمي، أو الذين خضعوا لاستئصال الأمعاء، أو أمراض الكبد المزمنة، والمصابين بهشاشة العظام أو الكسور الناتجة عن صدمات منخفضة الشدة. (روسيا اليوم) 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24