تغير المناخ لا يهدد الكوكب فقط.. بل صحتنا النفسية أيضًا

إلى جانب ذلك، تظهر الآثار غير المباشرة عبر الضغوط المالية واضطراب الحياة اليومية؛ إذ يرتبط الجفاف وفقدان المحاصيل والتهجير وتضرر البنية التحتية بارتفاع القلق والاكتئاب في المجتمعات الزراعية والريفية، كما يمكن للطقس المتطرف أن يفاقم مشكلات الأسر من ديون وعدم استقرار سكني وحتى العنف المنزلي. أما على المستوى النفسي الأوسع، فيظهر ما يُعرف بالضيق أو القلق المرتبط بالمناخ، حيث يشعر كثيرون بمزيج من "الحزن البيئي" والقلق والغضب والخوف على ، وهي مشاعر طبيعية لكنها قد تصبح طاغية وتؤثر في النوم والأداء اليومي إذا غاب الدعم.ومع ذلك، تخلص الأبحاث إلى جانب متفائل: فالقلق المناخي لا يدفع فقط إلى الانهيار، بل يمكن أن يتحول إلى قوة دافعة للعمل. فالأشخاص الأكثر قلقًا بشأن المناخ يميلون إلى تبني سلوكيات أكثر صداقة للبيئة عندما تتاح لهم حلول عملية، وتُظهر دراسات أن من يعيشون في أسر "أكثر خضرة" ويعيدون التدوير ويوفرون الطاقة يبلغون عن رضا أعلى عن حياتهم. لذلك، يؤكد الخبراء أن حماية الصحة النفسية في عصر المناخ المتغير تتطلب علاجًا ودعمًا نفسيًا تقليديًا من جهة، وسياسات تقلل عدم المساواة وتسهّل السلوكيات المناخية الإيجابية من جهة أخرى، بحيث يتحول القلق من شعور بالعجز إلى دافع للمشاركة وصنع مستقبل أكثر استدامة. (the conversation)