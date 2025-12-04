هل ثمرة توت متعفنة تفسد محتوى العبوة كاملا؟

Advertisement

أوضح خبراء سلامة الغذاء أن التخلص من كل علبة التوت في حال العثور على ثمرة متعفنة ليس ضرورياً. بينما يجب عدم أكل التوت المتعفن بوضوح، فإن الثمار التي لا تظهر عليها علامات العفن عادةً آمنة للأكل. وعلى عكس بعض المخاطر الغذائية غير المرئية، فإن العفن على التوت سهل الملاحظة، مما يجعل التحكم فيه أسهل.وشرح ، أستاذ سلامة الغذاء بجامعة ولاية كارولاينا الشمالية لصحيفة " تايمز"، أنه عند ظهور عفن في ثمرة أو ثمرتين فقط، يتم التخلص منهما وفحص الثمار المحيطة بعناية للبحث عن أي شعيرات بيضاء عادة حول الكدمات أو مكان تماسك الساق. يجب تناول باقي الثمار سريعاً لأن الجراثيم المتبقية قد تنتشر خلال يوم أو يومين. (ارم نيوز)