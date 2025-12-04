Advertisement

صحة

كيف يهاجم السكر الأسنان؟

Lebanon 24
04-12-2025 | 09:33
خلال ثوان من تناول السكر، تبدأ بكتيريا الفم في استهلاكه للنمو والتكاثر، ومع تحويله إلى طاقة تنتج كميات كبيرة من الأحماض. وبعد دقيقة أو دقيقتين فقط، ترتفع حموضة فمك إلى مستويات قد تذيب مينا الأسنان، الطبقة المعدنية التي تغطي أسطحها.
ولحسن الحظ، يقوم اللعاب بموازنة هذه الأحماض وإزالة السكريات الزائدة. كما توجد بكتيريا نافعة تتنافس مع المسببة للتسوس على الموارد والمساحة، فتساعد على إعادة توازن حموضة الفم.
 
لكن الإفراط المستمر في تناول الحلويات والمشروبات السكرية يمنح البكتيريا الضارة فرصة للتغلب على الدفاع الطبيعي للفم، ما يزيد خطر تسوس الأسنان.

تكوين الغشاء الحيوي وهجوم البكتيريا
تستخدم البكتيريا المسببة للتسوس السكر لتكوين غشاء حيوي لزج يلتصق بالأسنان، ويشكل حصنا يصعب كسره إلا بالفرشاة أو زيارة طبيب الأسنان. وهذا الغشاء يمنع اللعاب من تحييد الأحماض، ما يسمح للبكتيريا الضارة بالبقاء والتكاثر، بينما تتراجع البكتيريا النافعة.

وفي هذه البيئة، يظل مستوى حموضة الفم مرتفعا، وتستمر فقدان معادن الأسنان، حتى يظهر التسوس بشكل واضح أو مؤلم.

خطوات لحماية أسنانك
- قلل كمية السكر وتناوله أثناء الوجبات، ليساعد إنتاج اللعاب على إزالة السكريات وتحيد الأحماض.

- تجنب الحلويات والمشروبات السكرية على مدار اليوم، خاصة السكر المكرر أو شراب الذرة عالي الفركتوز.

- نظف أسنانك بانتظام بالفرشاة، ويفضل بعد كل وجبة، واستخدم خيط الأسنان يوميا للوصول إلى الأماكن التي لا تصلها الفرشاة. (روسيا اليوم) 
