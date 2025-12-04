Advertisement

توابل هندية وفوائد متوسطية...نظام مضاد للالتهابات

Lebanon 24
04-12-2025 | 12:57
Doc-P-1450929-639004754973801246.jpg
Doc-P-1450929-639004754973801246.jpg photos 0
توصلت دراسة  في دورية علم الدهون السريرية Journal of Clinical Lipidology إلى أن دمج النظام الغذائي المتوسطي المفيد للقلب مع النكهات النباتية والتوابل القوية للمطبخ الهندي يمكن أن يحقق فوائد صحية ملموسة.

ويُعدّ النظام المتوسطي، المعروف بالاعتماد على الدهون الصحية وكثرة الأطعمة النباتية، من الطرق المثبتة علمياً للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

في هذه الدراسة، استخدم الباحثون مكونات شائعة في شمال الهند لتطوير نسخة معدّلة من النظام المتوسطي تتماشى مع المطبخ الهندي.

وخضع في هذا النظام 53 شخصاً من مراجعي عيادة لأمراض القلب في نيودلهي، وبعد ثلاثة أشهر لاحظ المشاركون الذين وجد معظمهم النظام سهلاً للالتزام به تحسناً طفيفاً في مؤشر كتلة الجسم ومستويات السكر في الدم وهرمون اللبتين، وهو هرمون تنتجه الخلايا الدهنية ويمكن أن يسهم في الالتهاب المرتبط بأمراض القلب.

وأظهرت النتائج أن النظام الغذائي المتوسطي المعدل على الطريقة الهندية سجّل أدنى درجة على مؤشر الالتهاب الغذائي مقارنة بأي دراسة سابقة، وهو مؤشر يقيس مدى تسبب النظام الغذائي بالالتهابات استناداً إلى 45 عاملاً غذائياً مثل الفيتامينات والمعادن والمركبات المفيدة.

ووفقاً للدكتورة أوما نايدو، مديرة قسم التغذية ونمط الحياة والطب النفسي الأيضي في مستشفى ماساتشوستس العام بجامعة هارفارد، يتميز المطبخ الهندي بتنوعه الإقليمي، لكنه يشترك في جوانب تدعم صحة القلب، مثل الاعتدال في تناول اللحوم الحمراء، والإكثار من البقوليات، ومجموعة كبيرة من الأطعمة المضادة للالتهاب كالخضراوات والفواكه والتوابل.

