صحة

الإفراط في تناول فيتامين سي.. مخاطر غير معروفة

Lebanon 24
06-12-2025 | 04:49
رغم أن مكملات فيتامين سي تعد آمنة لمعظم الناس، فإن تناول جرعات مرتفعة لفترات طويلة قد يقود إلى آثار جانبية خطيرة. ورغم ندرة هذه الحالات، فإن مخاطرها تتزايد مع الاستخدام المفرط أو ما يعرف بـ"الجرعات الزائدة". وفق موقع "فيري ويل هيلث".
1- حصى الكلى

تشير دراسات إلى أن الجرعات العالية من فيتامين سي ترفع مستويات الأوكزالات في البول، وهي مادة ترتبط بالكالسيوم لتشكل حصى الكلى.
وتزداد هذه المخاطر لدى الأشخاص الذين يعانون من تاريخ مرضي مع حصى الكلى أو أمراض الكلى المزمنة.

2- اضطرابات الجهاز الهضمي

يعد الإسهال، الغثيان، تقلصات المعدة والغازات من أكثر الأعراض شيوعا عند تجاوز الجرعة اليومية.

وقد تسبب طبيعة الفيتامين الحمضية وقدرته على سحب الماء إلى الأمعاء تهيج الجهاز الهضمي، خاصة عند استهلاك أكثر من 2000 ملغم يوميا.

3- تراكم الحديد (داء ترسب الأصبغة الدموية)

يساعد فيتامين سي الجسم على امتصاص الحديد غير الهيمي، الأمر الذي قد يكون خطيرا للمصابين بداء ترسب الأصبغة الدموية، وهو اضطراب يؤدي إلى تراكم الحديد في الأعضاء الحيوية مثل الكبد والقلب، مما يزيد خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

4- نتائج مخبرية مضللة

قد يتداخل الإفراط في الفيتامين مع دقة بعض الفحوصات الطبية، مثل أجهزة قياس سكر الدم وتحاليل البول، ما قد يؤدي إلى قراءات خاطئة تؤثر على التشخيص أو العلاج.
5- تآكل مينا الأسنان

المكملات القابلة للمضغ والغنية بفيتامين سي غالبا ما تكون عالية الحموضة، ما يسهم في تآكل مينا الأسنان بمرور الوقت، ويؤدي إلى زيادة الحساسية واحتمالية التسوس. و

ينصح الأطباء بشطف الفم بعد تناول هذه المكملات.

6- آثار مؤكسدة محتملة

رغم أن فيتامين سي معروف بخصائصه المضادة للأكسدة، فإن الجرعات العالية قد تجعله يعمل كمؤكسد في ظروف معينة، خاصة بوجود معادن مثل الحديد أو النحاس، ما قد يزيد الإجهاد التأكسدي بدلا من الحد منه. ولا تزال هذه الظاهرة قيد الدراسة العلمية.

من الأكثر عرضة لمخاطر الجرعات الزائدة؟

مرضى الكلى
المصابون باضطرابات تراكم الحديد
مرضى السكري بسبب تأثير الجرعات العالية على أجهزة قياس السكر
مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي
 
