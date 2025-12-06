22
فاكهة واحدة تعادل كريمات العناية
Lebanon 24
06-12-2025
|
23:56
photos
أظهرت دراسة جديدة من جامعة أوتاغو النيوزيلندية أنّ زيادة تناول فيتامين سي عبر الغذاء يمكن أن تُحسّن بنية الجلد وتجددّه بشكل ملحوظ، عبر تعزيز إنتاج الكولاجين ورفع قدرة البشرة على التجدد الذاتي.
الدراسة، التي نُشرت في Journal of Investigative Dermatology، بيّنت أن مستوى فيتامين سي في الجلد يعكس بدقة نسبته في
الدم
، وأن رفعه غذائياً يرفع مستواه في جميع طبقات الجلد، مع تحسّن واضح في السمك ومرونة الطبقة الخارجية. وشملت التجربة 20 بالغاً من
نيوزيلندا
وألمانيا تناولوا يومياً حبتين من كيوي "سن غولد" الغني بفيتامين سي لمدة ثمانية أسابيع، مع أخذ عينات جلدية قبل وبعد التدخل وقياس السمك والمرونة وتجدد الخلايا.
البروفيسورة مارغريت فيسرز وصفت الارتباط بين تناول فيتامين سي وسمك الجلد بـ"المقنع"، مؤكدة أن الجلد يمتص الفيتامين بكفاءة عالية من
الدورة
الدموية، وأن الاعتماد على فيتامين سي الغذائي يبدو أكثر فاعلية من الاعتماد على الكريمات الموضعية، بسبب صعوبة عبوره حاجز الجلد الخارجي.
وتشير النتائج إلى أن إدخال فواكه وخضروات طازجة غنية بفيتامين سي – مثل الكيوي والحمضيات والفواكه التوتية والفلفل والبروكلي – في
النظام الغذائي
اليومي قد يكون من أبسط وأقوى الوسائل الطبيعية لدعم صحة البشرة وتجددها. (sci tech daily)
