فاكهة واحدة تعادل كريمات العناية

الدراسة، التي نُشرت في Journal of Investigative Dermatology، بيّنت أن مستوى فيتامين سي في الجلد يعكس بدقة نسبته في ، وأن رفعه غذائياً يرفع مستواه في جميع طبقات الجلد، مع تحسّن واضح في السمك ومرونة الطبقة الخارجية. وشملت التجربة 20 بالغاً من وألمانيا تناولوا يومياً حبتين من كيوي "سن غولد" الغني بفيتامين سي لمدة ثمانية أسابيع، مع أخذ عينات جلدية قبل وبعد التدخل وقياس السمك والمرونة وتجدد الخلايا.البروفيسورة مارغريت فيسرز وصفت الارتباط بين تناول فيتامين سي وسمك الجلد بـ"المقنع"، مؤكدة أن الجلد يمتص الفيتامين بكفاءة عالية من الدموية، وأن الاعتماد على فيتامين سي الغذائي يبدو أكثر فاعلية من الاعتماد على الكريمات الموضعية، بسبب صعوبة عبوره حاجز الجلد الخارجي.