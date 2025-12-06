Advertisement

صحة

فاكهة واحدة تعادل كريمات العناية

Lebanon 24
06-12-2025 | 23:56
أظهرت دراسة جديدة من جامعة أوتاغو النيوزيلندية أنّ زيادة تناول فيتامين سي عبر الغذاء يمكن أن تُحسّن بنية الجلد وتجددّه بشكل ملحوظ، عبر تعزيز إنتاج الكولاجين ورفع قدرة البشرة على التجدد الذاتي.
الدراسة، التي نُشرت في Journal of Investigative Dermatology، بيّنت أن مستوى فيتامين سي في الجلد يعكس بدقة نسبته في الدم، وأن رفعه غذائياً يرفع مستواه في جميع طبقات الجلد، مع تحسّن واضح في السمك ومرونة الطبقة الخارجية. وشملت التجربة 20 بالغاً من نيوزيلندا وألمانيا تناولوا يومياً حبتين من كيوي "سن غولد" الغني بفيتامين سي لمدة ثمانية أسابيع، مع أخذ عينات جلدية قبل وبعد التدخل وقياس السمك والمرونة وتجدد الخلايا.

البروفيسورة مارغريت فيسرز وصفت الارتباط بين تناول فيتامين سي وسمك الجلد بـ"المقنع"، مؤكدة أن الجلد يمتص الفيتامين بكفاءة عالية من الدورة الدموية، وأن الاعتماد على فيتامين سي الغذائي يبدو أكثر فاعلية من الاعتماد على الكريمات الموضعية، بسبب صعوبة عبوره حاجز الجلد الخارجي.
 
وتشير النتائج إلى أن إدخال فواكه وخضروات طازجة غنية بفيتامين سي – مثل الكيوي والحمضيات والفواكه التوتية والفلفل والبروكلي – في النظام الغذائي اليومي قد يكون من أبسط وأقوى الوسائل الطبيعية لدعم صحة البشرة وتجددها. (sci tech daily)
04:44 | 2025-12-07
04:31 | 2025-12-07
03:48 | 2025-12-07
02:31 | 2025-12-07
00:43 | 2025-12-07
23:00 | 2025-12-06
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24