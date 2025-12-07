Advertisement

صحة

هذا الزيت الشائع للطهي قد يكون مسؤولاً عن زيادة الوزن

Lebanon 24
07-12-2025 | 00:43
A-
A+
Doc-P-1451785-639006903703576395.png
Doc-P-1451785-639006903703576395.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يحذّر علماء من أن زيت فول الصويا، الأكثر استخداماً في الطهي وفي الأغذية المصنّعة، قد يكون عاملاً "صامتاً" في تعزيز زيادة الوزن، وفق دراسة حديثة على الفئران كشفت آلية بيولوجية محتملة وراء هذا التأثير.
Advertisement

في جامعة كاليفورنيا – ريفرسايد، خضعت مجموعات من الفئران لنظامٍ غذائي غنيّ بالدهون يحتوي على كميات كبيرة من زيت فول الصويا.
النتيجة كانت واضحة:

الفئران العادية: اكتسبت وزناً ملحوظاً.

فئران معدّلة وراثياً: لم تزد أوزانها تقريباً، رغم تناولها النظام الغذائي نفسه.

الفرق بين المجموعتين كان في بروتين كبدي يُسمّى HNF4α، ينظّم مئات الجينات المرتبطة باستقلاب الدهون. النسخة المعدّلة من هذا البروتين بدت وكأنها تغيّر طريقة تعامل الجسم مع حمض اللينوليك، الحمض الدهني الأساسي الموجود بغزارة في زيت فول الصويا.

داخل الجسم، يتحوّل حمض اللينوليك إلى مركّبات تُسمّى أوكسيليبينات. عند استهلاكه بكميات كبيرة، ترتفع مستويات هذه الجزيئات، التي رُبطت في الدراسة بـ:

- الالتهابات

- تراكم الدهون

- تدهور صحة الكبد وزيادة الوزن

الفئران المعدّلة وراثياً أنتجت كميات أقل بكثير من هذه الأوكسيليبينات، وتمتعت بأنسجة كبدية أكثر صحة ونشاطٍ أفضل في الميتوكوندريا، ما قد يفسّر عدم اكتسابها نفس القدر من الوزن، رغم النظام نفسه.

الدراسة أظهرت أيضاً أن مستويات الأوكسيليبين في الكبد فقط – وليس في الدم – هي التي ارتبطت بوزن الجسم، ما يعني أن التحاليل الدموية المعتادة قد لا تكشف مبكراً عن هذه التغيّرات الأيضية.

لماذا لا يتأثر الجميع بالطريقة نفسها؟

البشر أيضاً يملكون شكلين من بروتين HNF4α، لكن الشكل الأقل شيوعاً يظهر عادةً في حالات خاصة مثل:

- الأمراض المزمنة

- الإجهاد الأيضي

- الكبد الدهني الكحولي

إلى جانب العمر والجنس والأدوية والخلفية الوراثية، قد يفسّر هذا التنوع سبب كون بعض الأشخاص أكثر عرضة لاكتساب الوزن عند الإكثار من زيت فول الصويا مقارنة بغيرهم.

كما لاحظ الباحثون أن الفئران المعدّلة وراثياً، حين تتبع نظاماً منخفض الدهون، قد تُظهر مستويات مرتفعة من بعض الأوكسيليبينات من دون أن تُصاب بالسمنة، ما يعني أن وجود هذه الجزيئات وحده لا يكفي، بل يتداخل مع عوامل أيضية أخرى.

يرى العلماء أن المشكلة ليست في "شيطنة" الزيت نفسه، بل في الكميات الكبيرة التي تدخل إلى النظام الغذائي الحديث، والتي تحفّز مسارات داخل الجسم "لم تتطور أجسامنا للتعامل معها"، على حدّ تعبير فرانسيس سلاديك.

ويأمل الفريق أن تُسهم هذه النتائج في توجيه أبحاث وسياسات تغذوية مستقبلية، مع تحذير واضح بين السطور: كما استغرق العالم عقوداً للاعتراف بخطر التبغ، لا ينبغي أن يتأخر بالقدر نفسه في مراجعة مكان زيت فول الصويا في نظامنا الغذائي حين يُستهلك بإفراط. ( sci tech daily)
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مسؤولين أميركيين: ترامب يريد من أوروبا زيادة الضغط على روسيا
lebanon 24
07/12/2025 11:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تحذر: أقراص منع حمل شائعة قد تزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
lebanon 24
07/12/2025 11:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن ترامب: اتفاق السلام في غزة قد يكون أعظم إنجازاتي
lebanon 24
07/12/2025 11:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مسكن ألم شائع يظهر فعالية في خفض خطر هذا النوع من السرطان
lebanon 24
07/12/2025 11:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

كاليفورنيا

بين السطور

فرانسيس

الكحول

فرساي

العلم

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:44 | 2025-12-07
04:31 | 2025-12-07
03:48 | 2025-12-07
02:31 | 2025-12-07
23:56 | 2025-12-06
23:00 | 2025-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24