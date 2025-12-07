طنين الأذن المزمن… لماذا يبقي الجسم في حالة تأهب دائم؟

Advertisement

قاد الدراسة عالم الأعصاب دانييل من ، حيث فحص تعابير وجه المشاركين المصابين بطنين الأذن وغير المصابين، ورصد حركات وجه لا إرادية واتساع حدقة المرتبط بتقييم الضيق والتهديد، ما مكن الفريق من التنبؤ بشدة الحالة لدى المصابين.ويُعرف الطنين المزمن بأنه سماع أصوات مثل الطنين أو النقر أو الرنين العالي بشكل مستمر في إحدى الأذنين أو كلتيهما، دون أن يسمعها الآخرون. ويصعب تشخيصه لأنه تجربة ذاتية شبيهة بالصداع النصفي، ولا توجد مؤشرات سريرية موضوعية، ما يعقد متابعة تطور الحالة أو قياس شدتها.عادةً ما يكون الطنين مؤقتًا، لكن عندما يستمر ستة أشهر أو أكثر يُصنف مزمناً. ويؤثر على أكثر من 120 مليون شخص حول العالم، مسبّبًا صعوبات في النوم واضطراب النشاط اليومي، ويرتبط بقوة بالاكتئاب والقلق.وأظهرت نتائج الدراسة أن المصابين بطنين الأذن كانوا أقل تعبيرًا عن المشاعر عبر الوجه، بينما اتسعت حدقات أعينهم بشكل مبالغ فيه تجاه جميع الأصوات، ما يعكس استجابة الجسم المستمرة لتقييم التهديد حتى للأصوات العادية.في المقابل، أظهر المشاركون غير المصابين استجابة وجهية طبيعية ومتوافقة مع نوعية الصوت، مثل الابتسامة للأصوات اللطيفة والعبوس للأصوات المزعجة.واستطاع العلماء باستخدام هذه العلامات الحيوية الدقيقة قياس شدة الضيق الناتج عن الطنين، ما يوفر أداة جديدة لتقييم الحالة بعيدًا عن الطرق الذاتية مثل الاستبيانات.