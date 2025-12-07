فوائد الشاي الأخضر... متى يصبح توقيت شربه خطوة غير صحيّة؟

Advertisement

وتوضح الدكتورة شاليني أرفيند، أخصائية التغذية، أن الشاي الأخضر غنيّ بمركبات الكاتيكين مثل EGCG، التي تساعد الكبد والكلى والرئتين في عملية تنقية الجسم من السموم، كما تعزّز الأيض بفضل نسبة الكافيين المنخفضة فيه.حماية الكبد: مركب EGCG يقلل الإجهاد التأكسدي، ويحمي الكبد من الالتهابات، وتراكم الدهون، والتليف.العناية بالبشرة: مضادات الأكسدة تحمي من الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، وقد تقلل خطر الإصابة بسرطان الجلد، وتحسّن نوعية البشرة.تحسين عملية الأيض: الكافيين الطبيعي يعزز حرق الطاقة، ويدعم مستويات السكر في .تناول الشاي الأخضر في أوقات غير مناسبة قد يسبب: حموضة المعدة، انتفاخ، آلام في البطن، أرق، صداع، توتر وتشير هذه الأعراض إلى ضرورة تعديل التوقيت أو تقليل الكمية.على معدة فارغة: يزيد امتصاص مركبات EGCG، ويحقق أقصى استفادة من خصائصه المضادة للأكسدة.بين الوجبات أو قبلها: أفضل من تناوله مع وجبات ثقيلة، حيث قد يقلل البروتين والمعادن من فاعلية الشاي.أظهرت دراسة أن شرب الشاي الأخضر، مساءً، يمكن أن يقلل ارتفاع سكر الدم بعد الوجبات مقارنة بالعلاج الوهمي، ما يبرز أهمية التوقيت. (آرم نيوز)