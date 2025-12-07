19
صحة
فوائد الشاي الأخضر... متى يصبح توقيت شربه خطوة غير صحيّة؟
Lebanon 24
07-12-2025
|
23:00
A-
A+
يُعتبر الشاي الأخضر واحدًا من أكثر الخيارات رواجًا بين المهتمين بالصحة، بفضل ما يحتويه من مضادات أكسدة قوية تُسهم في تهدئة الجسم والعقل، الحدّ من التوتر، تحسين نضارة البشرة، وإبطاء ظهور علامات التقدّم في العمر.
وتوضح الدكتورة شاليني أرفيند، أخصائية التغذية، أن الشاي الأخضر غنيّ بمركبات الكاتيكين مثل EGCG، التي تساعد الكبد والكلى والرئتين في عملية تنقية الجسم من السموم، كما تعزّز الأيض بفضل نسبة الكافيين المنخفضة فيه.
الفوائد الصحية للشاي الأخضر
حماية الكبد: مركب EGCG يقلل الإجهاد التأكسدي، ويحمي الكبد من الالتهابات، وتراكم الدهون، والتليف.
العناية بالبشرة: مضادات الأكسدة تحمي
الحمض النووي
من الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، وقد تقلل خطر الإصابة بسرطان الجلد، وتحسّن نوعية البشرة.
تحسين عملية الأيض: الكافيين الطبيعي يعزز حرق الطاقة، ويدعم
التحكم في
مستويات السكر في
الدم
.
علامات تناول الشاي الأخضر في الوقت الخطأ
تناول الشاي الأخضر في أوقات غير مناسبة قد يسبب: حموضة المعدة، انتفاخ، آلام في البطن، أرق، صداع، توتر وتشير هذه الأعراض إلى ضرورة تعديل التوقيت أو تقليل الكمية.
أفضل وقت لتناول الشاي الأخضر
على معدة فارغة: يزيد امتصاص مركبات EGCG، ويحقق أقصى استفادة من خصائصه المضادة للأكسدة.
بين الوجبات أو قبلها: أفضل من تناوله مع وجبات ثقيلة، حيث قد يقلل البروتين والمعادن من فاعلية الشاي.
أظهرت دراسة أن شرب الشاي الأخضر، مساءً، يمكن أن يقلل ارتفاع سكر الدم بعد الوجبات مقارنة بالعلاج الوهمي، ما يبرز أهمية التوقيت. (آرم نيوز)
