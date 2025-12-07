Advertisement

صحة

فوائد الشاي الأخضر... متى يصبح توقيت شربه خطوة غير صحيّة؟

Lebanon 24
07-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1452090-639007477299354452.webp
Doc-P-1452090-639007477299354452.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُعتبر الشاي الأخضر واحدًا من أكثر الخيارات رواجًا بين المهتمين بالصحة، بفضل ما يحتويه من مضادات أكسدة قوية تُسهم في تهدئة الجسم والعقل، الحدّ من التوتر، تحسين نضارة البشرة، وإبطاء ظهور علامات التقدّم في العمر.
Advertisement

وتوضح الدكتورة شاليني أرفيند، أخصائية التغذية، أن الشاي الأخضر غنيّ بمركبات الكاتيكين مثل EGCG، التي تساعد الكبد والكلى والرئتين في عملية تنقية الجسم من السموم، كما تعزّز الأيض بفضل نسبة الكافيين المنخفضة فيه.

الفوائد الصحية للشاي الأخضر
حماية الكبد: مركب EGCG يقلل الإجهاد التأكسدي، ويحمي الكبد من الالتهابات، وتراكم الدهون، والتليف.

العناية بالبشرة: مضادات الأكسدة تحمي الحمض النووي من الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، وقد تقلل خطر الإصابة بسرطان الجلد، وتحسّن نوعية البشرة.

تحسين عملية الأيض: الكافيين الطبيعي يعزز حرق الطاقة، ويدعم التحكم في مستويات السكر في الدم.

علامات تناول الشاي الأخضر في الوقت الخطأ

تناول الشاي الأخضر في أوقات غير مناسبة قد يسبب: حموضة المعدة، انتفاخ، آلام في البطن، أرق، صداع، توتر وتشير هذه الأعراض إلى ضرورة تعديل التوقيت أو تقليل الكمية.


أفضل وقت لتناول الشاي الأخضر
على معدة فارغة: يزيد امتصاص مركبات EGCG، ويحقق أقصى استفادة من خصائصه المضادة للأكسدة.

بين الوجبات أو قبلها: أفضل من تناوله مع وجبات ثقيلة، حيث قد يقلل البروتين والمعادن من فاعلية الشاي.

أظهرت دراسة أن شرب الشاي الأخضر، مساءً، يمكن أن يقلل ارتفاع سكر الدم بعد الوجبات مقارنة بالعلاج الوهمي، ما يبرز أهمية التوقيت. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
أيهما يُنشّط الدماغ ويُحارب الزهايمر القهوة أم الشاي الأخضر؟
lebanon 24
08/12/2025 10:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الشاي الأخضر.. احذري تفاعلاته مع هذه المكملات والأدوية
lebanon 24
08/12/2025 10:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
متى يكون توقيت تناول القهوة متأخراً؟
lebanon 24
08/12/2025 10:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لدينا طريق لتحقيق السلام في أوكرانيا وخطة سيتعين على زيلنسكي أن يمنحها الضوء الأخضر
lebanon 24
08/12/2025 10:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الحمض النووي

التحكم في

المعادن

النووي

العلا

روتي

الدم

كميت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:00 | 2025-12-08
02:00 | 2025-12-08
00:59 | 2025-12-08
15:31 | 2025-12-07
12:47 | 2025-12-07
10:50 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24