صحة
تظهر في الفم.. علامة شائعة على نقص فيتامين ب 12
Lebanon 24
08-12-2025
|
03:00
A-
A+
يُعد فيتامين B12 من العناصر الأساسية لعدد من الوظائف الحيوية في الجسم؛ فهو يحافظ على صحة الخلايا العصبية وخلايا
الدم
، ويساعد على الوقاية من فقر الدم الذي قد يسبب شعورا بالإرهاق والضعف العام.
وتشمل المؤشرات الشائعة لنقصه: التعب المستمر، الشعور بوخز يشبه "الدبابيس والإبر"، وفقدان الوزن.
لكن علامتين قد تظهران في الفم قد تكونان أيضا دليلا على نقص هذا الفيتامين المهم.
بحسب إرشادات
هيئة الخدمات الصحية البريطانية
، فإن التهاب اللسان أو ما يُعرف طبيًا باسم Glossitis قد يشير إلى نقص فيتامين B12.
ويؤدي الالتهاب إلى تغيّر لون وشكل اللسان ليصبح مؤلما، محمرا، ومتورما، كما يمنح الالتهاب اللسان مظهرا ناعما، كذلك تُعد قرحات الفم من الأعراض المحتملة.
ويمكن أن يسبب النقص الحاد في فيتامين B12 فقر دم، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى تراجع حاسة التذوق.
ويُصاب بعض الأشخاص بنقص الفيتامين نتيجة عدم تناول كميات كافية منه عبر الغذاء.
ويُعد تناول اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان طريقة فعالة للحصول على فيتامين B12، في حين أن الأشخاص الذين لا يستهلكون هذه الأطعمة بانتظام يكونون أكثر عرضة للإصابة بالنقص.
ويُعالج فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين B12 غالبا من خلال حقن مخصصة لتعويض الفيتامين.
وفي حال وجود مخاوف من عدم الحصول على كمية كافية من B12، يُنصح بمراجعة الطبيب العام لإجراء فحص دم يحدد مستوى الفيتامين في الجسم.
