Advertisement

صحة

أيّهما الأفضل لغسل الوجه.. الماء البارد أم الساخن؟

Lebanon 24
08-12-2025 | 06:24
A-
A+
Doc-P-1452306-639007972323208389.png
Doc-P-1452306-639007972323208389.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توصي الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية باستخدام الماء الفاتر بدلا من الماء الساخن أو البارد عند غسل الوجه.
Advertisement

ووفقا لمجلة "هيلث"، يؤكد الخبراء على تنظيف الوجه مرتين في اليوم باستخدام الماء الفاتر ومنظف مناسب لنوع البشرة.
 
يزيد الماء البارد تدفق الدم إلى الوجه، ما يعزز حماية البشرة من الجذور الحرة، كما يساعد على شد البشرة ومنحها مظهرا أكثر نضارة.

كما يقلل الماء البارد التورم والالتهاب المرتبط بحب الشباب. وتشير أبحاث إلى أن الماء البارد يقلل إنتاج الزيت في الوجه.

ولا توجد فوائد لاستخدام الماء الساخن الذي تفوق درجته 42 درجة مئوية لغسل الوجه أو الجسم.

ولكن العلاج بالحرارة قد يكون مفيدا لبعض الأنواع من الالتهابات الجلدية. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
أيهما الأفضل.. بذور اليقطين أم اللوز؟
lebanon 24
08/12/2025 15:01:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما الأفضل لصحتك.. المكسرات النيئة أم المحمصة؟
lebanon 24
08/12/2025 15:01:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما أفضل للصحة التفاح أم البرتقال؟
lebanon 24
08/12/2025 15:01:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما أفضل لسكر الدم.. البطاطا الحلوة أم اليقطين؟
lebanon 24
08/12/2025 15:01:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكاديمية الأميركية

سكاي نيوز

أكاديمية

سكاي نيو

أم ال

العلا

الدم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:59 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2025-12-08
04:00 | 2025-12-08
03:00 | 2025-12-08
02:00 | 2025-12-08
00:59 | 2025-12-08
23:00 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24