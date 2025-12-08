تحذير في فصل الشتاء من "إنفلونزا H3N2"... الفيروس ينتشر بسرعة وهذه أعراضه

Advertisement

ذكر موقع "Daily Record" أن "خبراء الصحة يحذّرون من أن هذا الشتاء قد يكون من بين الأسوأ على الإطلاق، حيث أن تفشي الإنفلونزا الشديد يضع بالفعل ضغوطا على هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المتحدة. وأفادت وكالة الأمن الصحي (UKHSA) عن ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس H3N2، وهو ما وصفه مسؤولو الصحة بأنه "مزعج"، ما أثار مخاوف من احتمال مواجهة المستشفيات "موجة عارمة" من الإنفلونزا مع اقتراب ".وبحسب الموقع، "H3N2 هو نوع من الإنفلونزا يُعرف بأنه أحد السلالتين الرئيسيتين المنتشرتين، ويُعرف أيضًا باسم السلالة الفرعية K، وهو السلالة الأكثر انتشارًا في إنكلترا حاليًا، وفقًا لوكالة الصحة والخدمات الإنسانية في المملكة المتحدة. وهذا النوع هو نوع فرعي من الإنفلونزا A الذي ظهر لأول مرة عام 1968، وظل جزءًا من الإنفلونزا الموسمية منذ ذلك الحين. هناك عدة أنواع من الإنفلونزا، لكن الإنفلونزا A هي الوحيدة المُقسّمة إلى أنواع فرعية. وتُصنّف هذه الأنواع الفرعية بناءً على: المضيف الأصلي، مثل الطيور أو الخنازير، والموقع الجغرافي الذي وُجد فيه لأول مرة، ورقم السلالة، سنة اكتشافها".وتابع الموقع، "يختلف H3N2 عن الشكل المتحور الذي تم اكتشافه في الخنازير والذي انتقل إلى البشر في عام 2011 وعادة ما يتم رؤيته فقط في الأشخاص الذين لديهم اتصال مباشر مع الحيوانات المصابة. ويظهر كل عام نوع جديد من الإنفلونزا مع تحور الفيروس، مما يُصعّب على المسؤولين التنبؤ بمدى شدة موسم معين".وبحسب الموقع، "تظهر أعراض الإنفلونزا عادةً بسرعة، وغالبًا ما تشمل إرهاقًا شديدًا، وهو ما يختلف عن ظهور أعراض البرد ببطء. وقد تشابهت أعراض الإنفلونزا الموسمية مع أعراض فيروس H3N2، حيث تشمل الحمى والسعال وسيلان الأنف والألم والقيء أو الإسهال في بعض الحالات. أما الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة: الأطفال دون سن الخامسة، وخاصةً دون سن الثانية، والأشخاص الذيم يبلغون 65 عامًا وأكثر، والنساء الحوامل، الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو، وداء ، وأمراض القلب، وضعف جهاز المناعة، أو الاضطرابات العصبية".وتابع الموقع، "لا يمكن تشخيص الإنفلونزا إلا من قِبل أخصائي الرعاية الصحية. ويعتمد التشخيص على الأعراض والفحص السريري، وفي بعض الحالات، إجراء فحص سريع باستخدام مسحة من الأنف أو الحلق. أما العلاج فيعتمد على العمر والصحة ومدة المرض. قد لا تُجدي الأدوية المضادة للفيروسات نفعًا إذا استمرت الأعراض لأكثر من 48 ساعة، وقد لا يُوصف للمريض أي دواء إذا لم تكن الأعراض شديدة الخطورة".