9 أطعمة طبيعية تقي المفاصل وتخفف الالتهابات والآلام... تعرّف إليها!

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من التهاب المفاصل وآلامه المستمرة، لكن بعض الأطعمة قد تساعد في تخفيف الالتهابات ودعم صحة العظام.واستنادًا إلى دراسات أوردها موقع "فيري ويل هيلث" المتخصص بالأخبار الصحية، إليكم أبرز الأطعمة المفيدة للمفاصل:مثل والسردين، لاحتوائها على أحماض 3 الدهنية التي تقلل الالتهابات. وأظهرت دراسة شملت 167 شخصًا مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي أن تناول الأسماك مرتين أو أكثر أسبوعيًا يرتبط بانخفاض نشاط المرض مقارنةً بمن يستهلكونها مرة واحدة في الشهر أو أقل.خصوصًا الملونة مثل البروكلي والجزر والفلفل، والتفاح والتوت والحمضيات، لما لها من تأثير في تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات.يحتوي على مركب "إي جي سي جي" المضاد للالتهابات، مع توصية بتجنّب إضافة السكر لتعظيم الفائدة.مثل زيت وعباد الشمس والسمسم والأفوكادو والفول السوداني، وهي مكونات رئيسية في المتوسطي المعروف بقدرته على مكافحة الالتهاب.كالعدس والحمص والفاصوليا والبازلاء، لاحتوائها على البروتين والألياف والفيتامينات، بالإضافة إلى مركبات مضادة للالتهاب.مثل واللوز وبذور الكتان والشيا، الغنية بأحماض أوميغا 3 ومركبات مضادة للالتهاب تساعد في تخفيف آلام المفاصل.كالقرفة والثوم والزنجبيل والكركم والزعفران، لما لها من خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهاب، وهي مفيدة لالتهاب المفاصل وآلام الألياف العضلية.تحتوي على ألياف مهمة لصحة الأمعاء، التي تلعب دورًا في تعزيز المناعة والسيطرة على الالتهابات. بالمقابل، الحبوب المكررة مثل الخبز والأرز الأبيض قد تزيد الالتهاب وتفاقم آلام المفاصل.الأطعمة الغنية بالصوديوم، والمصنعة، والحلوى، والمشروبات ، والحبوب المكررة، والدهون المشبعة، لتفادي زيادة الالتهاب وآلام المفاصل. (سكاي نيوز)