صحة

9 أطعمة طبيعية تقي المفاصل وتخفف الالتهابات والآلام... تعرّف إليها!

Lebanon 24
08-12-2025 | 13:37
يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من التهاب المفاصل وآلامه المستمرة، لكن بعض الأطعمة قد تساعد في تخفيف الالتهابات ودعم صحة العظام.

واستنادًا إلى دراسات أوردها موقع "فيري ويل هيلث" المتخصص بالأخبار الصحية، إليكم أبرز الأطعمة المفيدة للمفاصل:
الأسماك الدهنية

مثل السلمون والسردين، لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل الالتهابات. وأظهرت دراسة شملت 167 شخصًا مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي أن تناول الأسماك مرتين أو أكثر أسبوعيًا يرتبط بانخفاض نشاط المرض مقارنةً بمن يستهلكونها مرة واحدة في الشهر أو أقل.

الخضراوات والفواكه

خصوصًا الملونة مثل البروكلي والجزر والفلفل، والتفاح والتوت والحمضيات، لما لها من تأثير في تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات.

الشاي الأخضر

يحتوي على مركب "إي جي سي جي" المضاد للالتهابات، مع توصية بتجنّب إضافة السكر لتعظيم الفائدة.

الزيوت الصحية

مثل زيت الزيتون وعباد الشمس والسمسم والأفوكادو والفول السوداني، وهي مكونات رئيسية في النظام الغذائي المتوسطي المعروف بقدرته على مكافحة الالتهاب.

البقوليات

كالعدس والحمص والفاصوليا والبازلاء، لاحتوائها على البروتين والألياف والفيتامينات، بالإضافة إلى مركبات مضادة للالتهاب.

المكسرات والبذور

مثل الجوز واللوز وبذور الكتان والشيا، الغنية بأحماض أوميغا 3 ومركبات مضادة للالتهاب تساعد في تخفيف آلام المفاصل.

التوابل والأعشاب

كالقرفة والثوم والزنجبيل والكركم والزعفران، لما لها من خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهاب، وهي مفيدة لالتهاب المفاصل وآلام الألياف العضلية.

الحبوب الكاملة

تحتوي على ألياف مهمة لصحة الأمعاء، التي تلعب دورًا في تعزيز المناعة والسيطرة على الالتهابات. بالمقابل، الحبوب المكررة مثل الخبز والأرز الأبيض قد تزيد الالتهاب وتفاقم آلام المفاصل.

الأطعمة التي يُنصح بتجنبها

الأطعمة الغنية بالصوديوم، والمصنعة، والحلوى، والمشروبات الغازية، والحبوب المكررة، والدهون المشبعة، لتفادي زيادة الالتهاب وآلام المفاصل. (سكاي نيوز) 
05:00 | 2025-12-08
