19
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
الفيتامينات المتعددة قد تقلّل خطر ارتفاع الضغط لدى كبار السن
Lebanon 24
09-12-2025
|
16:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة جديدة أنّ تناول مكمل يومي من الفيتامينات والمعادن المتعددة قد يساهم في خفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط
الدم
(Hypertension) مع التقدم في العمر، وذلك لدى شريحة محددة من كبار السن.
Advertisement
وبحسب النتائج، لم يُسجَّل أي تأثير كبير لهذه المكملات على خطر ارتفاع ضغط الدم لدى عموم المشاركين. إلا أنّ الدراسة كشفت عن تحسّن طفيف لكنه مهم في مستويات ضغط الدم لدى الأفراد الذين بدأوا الدراسة بنظام غذائي منخفض الجودة، وكان ضغط دمهم طبيعياً في الأساس.
ويرى الباحثون أنّ المكملات المتعددة قد تعوّض نقص بعض المغذيات الدقيقة الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تلعب دوراً مهماً في تنظيم ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من فجوات غذائية.
وتخلص الدراسة إلى أنّ الفيتامينات المتعددة قد تشكّل إجراءً وقائياً مبكراً مفيداً للأفراد الذين لا يحصلون على كفايتهم من العناصر الغذائية الضرورية، بما قد يساهم في إبطاء تطوّر ارتفاع ضغط الدم مع التقدّم في السن.
مواضيع ذات صلة
عادات صحية تقلل خطر الخرف لدى مرضى السكري.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
عادات صحية تقلل خطر الخرف لدى مرضى السكري.. اليكم ابرزها
10/12/2025 02:58:55
10/12/2025 02:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
احذر.. سلوكيات بسيطة قد تقلل من سنوات حياتك
Lebanon 24
احذر.. سلوكيات بسيطة قد تقلل من سنوات حياتك
10/12/2025 02:58:55
10/12/2025 02:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس جنوب أفريقيا: هناك ضغوط كبيرة على البشرية بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض والجوائح والحروب
Lebanon 24
رئيس جنوب أفريقيا: هناك ضغوط كبيرة على البشرية بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض والجوائح والحروب
10/12/2025 02:58:55
10/12/2025 02:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أيهما الأنسب لكبار السن.. آيفون أو أندرويد؟
Lebanon 24
أيهما الأنسب لكبار السن.. آيفون أو أندرويد؟
10/12/2025 02:58:55
10/12/2025 02:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
المعادن
ساسي
الدم
غنيس
اسيو
تابع
قد يعجبك أيضاً
ثقة البشر بالأطباء تتفوّق على الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
ثقة البشر بالأطباء تتفوّق على الذكاء الاصطناعي
16:58 | 2025-12-09
09/12/2025 04:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي الفحوص الطبية الأساسية للرجال فوق الأربعين؟
Lebanon 24
ما هي الفحوص الطبية الأساسية للرجال فوق الأربعين؟
13:18 | 2025-12-09
09/12/2025 01:18:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروبات الطاقة… قنبلة كافيين تضع القلب والدماغ على المحك
Lebanon 24
مشروبات الطاقة… قنبلة كافيين تضع القلب والدماغ على المحك
10:18 | 2025-12-09
09/12/2025 10:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
على ماذا يدل فقدان حاسة الشم؟
Lebanon 24
على ماذا يدل فقدان حاسة الشم؟
10:13 | 2025-12-09
09/12/2025 10:13:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تؤثر اضطرابات الغذاء لدى الأم أثناء الحمل على الجنين؟
Lebanon 24
كيف تؤثر اضطرابات الغذاء لدى الأم أثناء الحمل على الجنين؟
09:21 | 2025-12-09
09/12/2025 09:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
22:48 | 2025-12-08
08/12/2025 10:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
05:06 | 2025-12-09
09/12/2025 05:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
05:08 | 2025-12-09
09/12/2025 05:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:58 | 2025-12-09
ثقة البشر بالأطباء تتفوّق على الذكاء الاصطناعي
13:18 | 2025-12-09
ما هي الفحوص الطبية الأساسية للرجال فوق الأربعين؟
10:18 | 2025-12-09
مشروبات الطاقة… قنبلة كافيين تضع القلب والدماغ على المحك
10:13 | 2025-12-09
على ماذا يدل فقدان حاسة الشم؟
09:21 | 2025-12-09
كيف تؤثر اضطرابات الغذاء لدى الأم أثناء الحمل على الجنين؟
06:38 | 2025-12-09
إليكم عدد ساعات النوم "المثالية"
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 02:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 02:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 02:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24