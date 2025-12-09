Advertisement

صحة

الفيتامينات المتعددة قد تقلّل خطر ارتفاع الضغط لدى كبار السن

Lebanon 24
09-12-2025 | 16:47
A-
A+
Doc-P-1452940-639009209652706782.jpg
Doc-P-1452940-639009209652706782.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت دراسة جديدة أنّ تناول مكمل يومي من الفيتامينات والمعادن المتعددة قد يساهم في خفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم (Hypertension) مع التقدم في العمر، وذلك لدى شريحة محددة من كبار السن.
Advertisement

وبحسب النتائج، لم يُسجَّل أي تأثير كبير لهذه المكملات على خطر ارتفاع ضغط الدم لدى عموم المشاركين. إلا أنّ الدراسة كشفت عن تحسّن طفيف لكنه مهم في مستويات ضغط الدم لدى الأفراد الذين بدأوا الدراسة بنظام غذائي منخفض الجودة، وكان ضغط دمهم طبيعياً في الأساس.

ويرى الباحثون أنّ المكملات المتعددة قد تعوّض نقص بعض المغذيات الدقيقة الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تلعب دوراً مهماً في تنظيم ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من فجوات غذائية.

وتخلص الدراسة إلى أنّ الفيتامينات المتعددة قد تشكّل إجراءً وقائياً مبكراً مفيداً للأفراد الذين لا يحصلون على كفايتهم من العناصر الغذائية الضرورية، بما قد يساهم في إبطاء تطوّر ارتفاع ضغط الدم مع التقدّم في السن.
مواضيع ذات صلة
عادات صحية تقلل خطر الخرف لدى مرضى السكري.. اليكم ابرزها
lebanon 24
10/12/2025 02:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
احذر.. سلوكيات بسيطة قد تقلل من سنوات حياتك
lebanon 24
10/12/2025 02:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جنوب أفريقيا: هناك ضغوط كبيرة على البشرية بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض والجوائح والحروب
lebanon 24
10/12/2025 02:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما الأنسب لكبار السن.. آيفون أو أندرويد؟
lebanon 24
10/12/2025 02:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24

المعادن

ساسي

الدم

غنيس

اسيو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:58 | 2025-12-09
13:18 | 2025-12-09
10:18 | 2025-12-09
10:13 | 2025-12-09
09:21 | 2025-12-09
06:38 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24