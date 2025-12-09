الفيتامينات المتعددة قد تقلّل خطر ارتفاع الضغط لدى كبار السن

Advertisement

أظهرت دراسة جديدة أنّ تناول مكمل يومي من الفيتامينات والمعادن المتعددة قد يساهم في خفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط (Hypertension) مع التقدم في العمر، وذلك لدى شريحة محددة من كبار السن.وبحسب النتائج، لم يُسجَّل أي تأثير كبير لهذه المكملات على خطر ارتفاع ضغط الدم لدى عموم المشاركين. إلا أنّ الدراسة كشفت عن تحسّن طفيف لكنه مهم في مستويات ضغط الدم لدى الأفراد الذين بدأوا الدراسة بنظام غذائي منخفض الجودة، وكان ضغط دمهم طبيعياً في الأساس.ويرى الباحثون أنّ المكملات المتعددة قد تعوّض نقص بعض المغذيات الدقيقة الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تلعب دوراً مهماً في تنظيم ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من فجوات غذائية.وتخلص الدراسة إلى أنّ الفيتامينات المتعددة قد تشكّل إجراءً وقائياً مبكراً مفيداً للأفراد الذين لا يحصلون على كفايتهم من العناصر الغذائية الضرورية، بما قد يساهم في إبطاء تطوّر ارتفاع ضغط الدم مع التقدّم في السن.