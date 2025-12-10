الوزن الزائد في المراهقة.. مخاطر وعدوى خطيرة في المستقبل

وفقاً لدراسة أجرتها جامعة غوتنبرغ، فإن زيادة وزن الجسم وضعف اللياقة البدنية خلال فترة المراهقة المتأخرة يزيدان من خطر الإصابة بالإنتان، وغيره من الالتهابات البكتيرية الشديدة، والوفاة بسببها في مرحلة البلوغ.

ويستند هذا البحث إلى بيانات السجل الوطني التي تغطي ما يقرب من مليون رجل. ومن خلال ربط بيانات من سجل التجنيد العسكري السويدي، والسجل الوطني للمرضى، وسجل أسباب الوفاة، تمكن الباحثون من متابعة الأفراد لأكثر من 3 عقود.



وعندما التحق الرجال بالخدمة العسكرية، تم قياس مؤشر كتلة الجسم (نسبة الوزن إلى الطول) ولياقتهم البدنية. وبناءً على هذه القياسات، تم تصنيف المشاركين إلى مجموعات تمت مقارنتها من حيث خطر الإصابة أو الوفاة لاحقاً بسبب الالتهاب الرئوي البكتيري، أو عدوى صمام القلب، أو الإنتان.



ووفق "مديكال "، عدّل الباحثون في تحليلهم عوامل مثل قوة العضلات، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والربو، لتوفير أدق تقييم ممكن للعلاقة بين مؤشر كتلة الجسم واللياقة البدنية وخطر الإصابة بالعدوى في .



الوزن الطبيعي المرتفع

وتوصل الباحثون إلى أن "زيادة خطر الإصابة بالعدوى بالفعل عند الوزن الطبيعي المرتفع".



وقالت جوزفينا روبرتسون، الأستاذة في جامعة غوتنبرغ، وأخصائية في سالجرينسكا: "من المعروف منذ زمن طويل أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم وضعف اللياقة البدنية لدى الشباب يمثلان عاملَي خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان في مراحل لاحقة من الحياة. وقد أثبتنا صحة هذا الأمر أيضاً بالنسبة لكوفيد-19".



وتابعت: "مع ذلك، لم تُدرس سابقاً إمكانية ارتباط هذه العوامل بمعدل الإصابة بالعدوى البكتيرية الحادة في مرحلة البلوغ".



الالتهاب الرئوي

وفي الدراسة الحالية، تم تحديد أكثر من 44 ألف حالة إصابة بالعدوى البكتيرية الحادة خلال فترة المتابعة، وكان الالتهاب الرئوي هو الأكثر شيوعاً، يليه تعفن .

وأظهرت النتائج ارتباطاً قوياً جداً بين ارتفاع مؤشر كتلة الجسم وضعف اللياقة البدنية عند التجنيد الإجباري وخطر الإصابة بهذه العدوى لاحقاً، وكذلك الوفاة بسببها.



وكان الخطر مرتفعًا بالفعل عند الوزن الطبيعي المرتفع، ويزداد تدريجياً مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم وضعف اللياقة البدنية.



تسمم الدم

وكان ارتفاع مؤشر كتلة الجسم وانخفاض مستويات اللياقة البدنية عاملَي خطر قويين للإصابة بتسمم الدم.



وبين الرجال المصابين بالسمنة (مؤشر كتلة الجسم 30 أو أكثر)، كان معدل انتشار تسمم الدم أعلى بـ 3 مرات مقارنةً بذوي الوزن الطبيعي المنخفض (مؤشر كتلة الجسم 18.5-19.9).

كما كان خطر الوفاة بسبب تسمم الدم أعلى بـ 4 مرات في المجموعة ذات مؤشر كتلة الجسم الأعلى.



وقال الباحثون: "نتائجنا ذات أهمية خاصة اليوم، حيث أصبحت زيادة الوزن والسمنة وأنماط الحياة الخاملة أكثر شيوعًا، في حين تستمر مقاومة المضادات الحيوية في الارتفاع.



وحث البحث على التدخل المبكر لتعزيز الوزن الصحي والنشاط البدني في مرحلة المراهقة، من أجل صحة الفرد والمجتمع ككل في المستقبل".