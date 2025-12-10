19
إشارات مبكرة لنقص الفيتامين "د".. لا تهملوها!
Lebanon 24
10-12-2025
|
03:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعدّ "فيتامين د" أساسياً لامتصاص الكالسيوم وبناء العظام، كما يساهم في دعم المناعة، وتقوية العضلات، وحماية الدماغ، وقد يرتبط نقصه بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والتصلب اللويحي. وفيما يلي أبرز العلامات التي قد تكشف نقصه:
1. التعب المستمر
تشير دراسات عدة إلى ارتباط نقص "فيتامين د" بالإرهاق المزمن. ففي دراسة على ممرضات، كانت 89% منهن يعانين تدنّي مستوياته، وقد ارتبط ذلك بالتعب.
لكن خبراء يؤكدون أن التعب عرض واسع الأسباب، ولا يُعزى إلى نقص الفيتامين إلا إذا كان مستواه أقل من 50 نانومول/لتر.
2. تكرار نزلات البرد
يرتبط نقص "فيتامين د" بضعف المناعة وزيادة احتمالات العدوى. وتشير بعض الدراسات إلى أن المكملات قد تقلل التهابات الجهاز التنفسي، وإن كان هذا الأثر متبايناً بين الأبحاث.
3. آلام العظام
يلعب الفيتامين دوراً مهماً في تكوين العظام. ونقصه الشديد قد يؤدي إلى "لين العظام"، المصحوب بألم وضعف عضلي، بينما لا يُعدّ الألم بالضرورة علامة على هشاشة العظام نفسها.
4. آلام العضلات
قد يُسهم نقص الفيتامين في آلام العضلات، نظراً لوجود مستقبلاته في الخلايا العصبية المسؤولة عن الشعور بالألم. وقد أشارت دراسة إلى أن 71% من المصابين بألم مزمن كانوا يعانون نقصه.
5. بطء التئام الجروح
يلعب "فيتامين د" دوراً في مكافحة الالتهاب وترميم الجلد؛ لذلك يؤدي نقصه إلى بطء الشفاء. كما أظهرت دراسات تحسناً ملحوظاً في التئام الجروح لدى مرضى
السكري
بعد تناول المكملات.
