تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
13
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ما هو العمر الذي تبدأ فيه خصوبة المرأة بالانهيار؟
Lebanon 24
10-12-2025
|
05:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت دراسة حديثة إلى بداية الانخفاض الحاد في خصوبة المرأة في عمر مبكر قد يفوق التوقعات، مما يفتح الباب أمام أبحاث مستقبلية لتمديد الفترة الإنجابية.
ورغم توفر حلول مساعدة مثل تجميد البويضات والتلقيح الاصطناعي، يركز الباحثون على فهم السبب الجذري لانحدار الخصوبة لإيجاد سبل لإبطائه.
وبحسب الدراسة فإن خصوبة المرأة تبدأ في الانخفاض بعد تجاوز سن الثانية والثلاثين، حيث تسرع وتيرة تدهور جودة البويضات بشكل ملحوظ.
ويعزو الباحثون هذه الظاهرة إلى تراجع حاسم في مستويات بروتين "الكوهيسين" الحيوي، الذي يشبه الغراء الجزيئي المسؤول عن تماسك الكروموسومات وسلامتها داخل البويضة.
فمع تقدم العمر، تنخفض كميته بنسبة تصل إلى الثلث في بويضات النساء فوق الأربعين مقارنة ببويضات
النساء في
العشرينات.
ويؤدي نقص "الكوهيسين" إلى انفصال الكروموسومات مبكرا وانتقالها إلى مواقع خاطئة، ما ينتج عنه بويضات ذات عدد غير طبيعي من الكروموسومات.
كما يلعب البروتين دورا حيويا في إصلاح تلف الححمض
النووي
، فانخفاض مستوياته يؤدي إلى تراكم الضرر وزيادة الأخطاء الجينية، ما قد يرفع مخاطر الإصابة بالسرطان والمشكلات النمائية لدى الأجنة. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما سبب تراجع خصوبة المرأة؟
Lebanon 24
ما سبب تراجع خصوبة المرأة؟
10/12/2025 14:28:38
10/12/2025 14:28:38
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تؤكد: أدمغة الرجال تنكمش أسرع من النساء مع العمر
Lebanon 24
دراسة تؤكد: أدمغة الرجال تنكمش أسرع من النساء مع العمر
10/12/2025 14:28:38
10/12/2025 14:28:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. هذه المواد الغذائية تعزز خصوبة الرجال
Lebanon 24
بالأسماء.. هذه المواد الغذائية تعزز خصوبة الرجال
10/12/2025 14:28:38
10/12/2025 14:28:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لإطالة العمر.. اليكم ما كشفه أحد اطباء القلب
Lebanon 24
لإطالة العمر.. اليكم ما كشفه أحد اطباء القلب
10/12/2025 14:28:38
10/12/2025 14:28:38
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
النساء في
الظاهر
النووي
الكروم
روسيا
عمر م
البوي
تابع
قد يعجبك أيضاً
توابل تعزز منظومة المناعة في الشتاء.. ما هي؟
Lebanon 24
توابل تعزز منظومة المناعة في الشتاء.. ما هي؟
07:17 | 2025-12-10
10/12/2025 07:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تفوق التخسيس.. تأثيرات مدهشة للصيام المتقطع
Lebanon 24
تفوق التخسيس.. تأثيرات مدهشة للصيام المتقطع
03:57 | 2025-12-10
10/12/2025 03:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارات مبكرة لنقص الفيتامين "د".. لا تهملوها!
Lebanon 24
إشارات مبكرة لنقص الفيتامين "د".. لا تهملوها!
03:18 | 2025-12-10
10/12/2025 03:18:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لتقليل دهون البطن العميقة طبيعياً.. تناولوا هذه الاطعمة
Lebanon 24
لتقليل دهون البطن العميقة طبيعياً.. تناولوا هذه الاطعمة
01:34 | 2025-12-10
10/12/2025 01:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزن الزائد في المراهقة.. مخاطر وعدوى خطيرة في المستقبل
Lebanon 24
الوزن الزائد في المراهقة.. مخاطر وعدوى خطيرة في المستقبل
00:11 | 2025-12-10
10/12/2025 12:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
09:00 | 2025-12-09
09/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
12:00 | 2025-12-09
09/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
09:01 | 2025-12-09
09/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
07:17 | 2025-12-10
توابل تعزز منظومة المناعة في الشتاء.. ما هي؟
03:57 | 2025-12-10
تفوق التخسيس.. تأثيرات مدهشة للصيام المتقطع
03:18 | 2025-12-10
إشارات مبكرة لنقص الفيتامين "د".. لا تهملوها!
01:34 | 2025-12-10
لتقليل دهون البطن العميقة طبيعياً.. تناولوا هذه الاطعمة
00:11 | 2025-12-10
الوزن الزائد في المراهقة.. مخاطر وعدوى خطيرة في المستقبل
16:58 | 2025-12-09
ثقة البشر بالأطباء تتفوّق على الذكاء الاصطناعي
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 14:28:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 14:28:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 14:28:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24