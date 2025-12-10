تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati




جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

ما هو العمر الذي تبدأ فيه خصوبة المرأة بالانهيار؟

Lebanon 24
10-12-2025 | 05:33
أشارت دراسة حديثة إلى بداية الانخفاض الحاد في خصوبة المرأة في عمر مبكر قد يفوق التوقعات، مما يفتح الباب أمام أبحاث مستقبلية لتمديد الفترة الإنجابية.
 
ورغم توفر حلول مساعدة مثل تجميد البويضات والتلقيح الاصطناعي، يركز الباحثون على فهم السبب الجذري لانحدار الخصوبة لإيجاد سبل لإبطائه. 

وبحسب الدراسة فإن خصوبة المرأة تبدأ في الانخفاض بعد تجاوز سن الثانية والثلاثين، حيث تسرع وتيرة تدهور جودة البويضات بشكل ملحوظ. 
 
ويعزو الباحثون هذه الظاهرة إلى تراجع حاسم في مستويات بروتين "الكوهيسين" الحيوي، الذي يشبه الغراء الجزيئي المسؤول عن تماسك الكروموسومات وسلامتها داخل البويضة.

فمع تقدم العمر، تنخفض كميته بنسبة تصل إلى الثلث في بويضات النساء فوق الأربعين مقارنة ببويضات النساء في العشرينات. 
 
ويؤدي نقص "الكوهيسين" إلى انفصال الكروموسومات مبكرا وانتقالها إلى مواقع خاطئة، ما ينتج عنه بويضات ذات عدد غير طبيعي من الكروموسومات. 

كما يلعب البروتين دورا حيويا في إصلاح تلف الححمض النووي، فانخفاض مستوياته يؤدي إلى تراكم الضرر وزيادة الأخطاء الجينية، ما قد يرفع مخاطر الإصابة بالسرطان والمشكلات النمائية لدى الأجنة. (روسيا اليوم) 
