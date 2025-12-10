تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
8
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
التغذية المتوازنة سلاحك للوقاية من الأمراض المزمنة
Lebanon 24
10-12-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلعب التغذية المتوازنة دورًا محوريًا في الوقاية من الأمراض المزمنة، إذ يوفّر الطعام الصحي العناصر الغذائية الضرورية للجسم مثل الفيتامينات والمعادن والبروتينات والألياف. تساعد الحبوب الكاملة، والخضار، والفواكه، والأسماك، والبقوليات على خفض مخاطر أمراض القلب، والسكري، والسمنة، وارتفاع ضغط
الدم
. بالمقابل، يقلل الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات المكررة من فرص الإصابة بالالتهابات والأمراض المزمنة. باختصار، اتباع نظام غذائي متوازن لا يحافظ فقط على الوزن المثالي، بل يعزز مناعة الجسم ويقلل خطر الأمراض على المدى
الطويل
، مما يضمن حياة أطول وأكثر صحة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لحماية أنفسكم من الالتهابات والأمراض المزمنة.. تناولوا الثوم!
Lebanon 24
لحماية أنفسكم من الالتهابات والأمراض المزمنة.. تناولوا الثوم!
11/12/2025 08:27:51
11/12/2025 08:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
التطعيمات الموسمية للأطفال وأهميتها في الوقاية من أمراض الشتاء
Lebanon 24
التطعيمات الموسمية للأطفال وأهميتها في الوقاية من أمراض الشتاء
11/12/2025 08:27:51
11/12/2025 08:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروب شائع يحسّن صحة الكبد ويساعده على الوقاية من المرض!
Lebanon 24
مشروب شائع يحسّن صحة الكبد ويساعده على الوقاية من المرض!
11/12/2025 08:27:51
11/12/2025 08:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
من تنظيم الهضم إلى الوقاية من الأمراض.. تعرف على فوائد التفاح
Lebanon 24
من تنظيم الهضم إلى الوقاية من الأمراض.. تعرف على فوائد التفاح
11/12/2025 08:27:51
11/12/2025 08:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
المعادن
الطويل
السكري
روتي
بالا
حوري
الدم
تابع
قد يعجبك أيضاً
وضعية نومك تهدد صحتك الجسدية والعصبية.. كيف؟
Lebanon 24
وضعية نومك تهدد صحتك الجسدية والعصبية.. كيف؟
00:44 | 2025-12-11
11/12/2025 12:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
التطعيمات الموسمية للأطفال وأهميتها في الوقاية من أمراض الشتاء
Lebanon 24
التطعيمات الموسمية للأطفال وأهميتها في الوقاية من أمراض الشتاء
16:00 | 2025-12-10
10/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أهمية الرعاية الطبية للحامل لضمان ولادة آمنة وصحية
Lebanon 24
أهمية الرعاية الطبية للحامل لضمان ولادة آمنة وصحية
14:07 | 2025-12-10
10/12/2025 02:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
العادات اليومية التي تطيل العمر وتحسّن جودة الحياة
Lebanon 24
العادات اليومية التي تطيل العمر وتحسّن جودة الحياة
12:00 | 2025-12-10
10/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملعقة من "الحبة السوداء" تحمي من السمنة!
Lebanon 24
ملعقة من "الحبة السوداء" تحمي من السمنة!
10:28 | 2025-12-10
10/12/2025 10:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
Lebanon 24
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
07:59 | 2025-12-10
10/12/2025 07:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلة متّجهة إلى تل أبيب غيّرت مسارها... ما الذي جرى فوق بيروت؟
Lebanon 24
رحلة متّجهة إلى تل أبيب غيّرت مسارها... ما الذي جرى فوق بيروت؟
06:09 | 2025-12-10
10/12/2025 06:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟
Lebanon 24
تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟
10:30 | 2025-12-10
10/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعقيدات شمال الليطاني واحتمالات الحرب
Lebanon 24
تعقيدات شمال الليطاني واحتمالات الحرب
10:00 | 2025-12-10
10/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من الأمن العام للبنانيين: هذا الموقع تابع للعدوّ الإسرائيليّ
Lebanon 24
تحذير عاجل من الأمن العام للبنانيين: هذا الموقع تابع للعدوّ الإسرائيليّ
05:27 | 2025-12-10
10/12/2025 05:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
00:44 | 2025-12-11
وضعية نومك تهدد صحتك الجسدية والعصبية.. كيف؟
16:00 | 2025-12-10
التطعيمات الموسمية للأطفال وأهميتها في الوقاية من أمراض الشتاء
14:07 | 2025-12-10
أهمية الرعاية الطبية للحامل لضمان ولادة آمنة وصحية
12:00 | 2025-12-10
العادات اليومية التي تطيل العمر وتحسّن جودة الحياة
10:28 | 2025-12-10
ملعقة من "الحبة السوداء" تحمي من السمنة!
09:15 | 2025-12-10
ما الطريقة المثلى لاستهلاك الزنجبيل؟
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 08:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 08:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
11/12/2025 08:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24