التغذية المتوازنة سلاحك للوقاية من الأمراض المزمنة

تلعب التغذية المتوازنة دورًا محوريًا في الوقاية من الأمراض المزمنة، إذ يوفّر الطعام الصحي العناصر الغذائية الضرورية للجسم مثل الفيتامينات والمعادن والبروتينات والألياف. تساعد الحبوب الكاملة، والخضار، والفواكه، والأسماك، والبقوليات على خفض مخاطر أمراض القلب، والسكري، والسمنة، وارتفاع ضغط . بالمقابل، يقلل الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات المكررة من فرص الإصابة بالالتهابات والأمراض المزمنة. باختصار، اتباع نظام غذائي متوازن لا يحافظ فقط على الوزن المثالي، بل يعزز مناعة الجسم ويقلل خطر الأمراض على المدى ، مما يضمن حياة أطول وأكثر صحة.

Advertisement