Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

تحذير للنساء: 10 عادات تجميلية يومية قد تُهدد صحة عينيك!

Lebanon 24
11-12-2025 | 02:49
حذّر خبراء عيون من أن عدداً من الممارسات التجميلية اليومية التي تعتمدها النساء قد تُلحق أضراراً مباشرة بصحة العين، رغم أنها تبدو بسيطة وغير مؤذية. وتشمل هذه الممارسات طرق استخدام المكياج، والعدسات اللاصقة، والرموش الصناعية، إضافة إلى منتجات العناية بالبشرة حول العين.

وحسب تقارير طبية ودراسات حديثة، فإن وضع الكحل داخل خط الماء يؤدي إلى انسداد غدد ميبوميوس المسؤولة عن ترطيب العين، ما يسبب الجفاف وظهور الشعيرة. كما أظهرت دراسات أن محددات العيون تتداخل مع الغشاء الدمعي وتزيد التهيج والاحمرار.

وحذّرت تقارير صحية من مشاركة مستحضرات تجميل العيون، إذ تساهم في نقل البكتيريا والفيروسات ورفع احتمالات التهاب الملتحمة والجفن، خصوصاً في صالونات التجميل التي تعتمد منتجات مشتركة.

وفي ما يتعلق بأمصال نمو الرموش، ذكرت دراسة نُشرت عام 2022  أن بعض الأنواع المحتوية على نظائر البروستاجلاندين قد تُحدث تغيّرات في محيط العين وتسبب ترقق الجلد وظهور الهالات. كما أكدت اختصاصيات عيون أن الاستخدام الطويل قد يؤدي إلى تهيجات مزمنة.

كما نبّه أطباء إلى مخاطر استخدام كريمات الريتينول قرب العين، لما قد يسببه من تأثيرات سلبية على الغدد الدهنية، ما ينعكس جفافاً وحساسية.

وحول إجراءات المكياج الدائم، أشار مختصون إلى احتمال الإصابة بعدوى أو ردود فعل تحسسية نتيجة الحبر أو الأدوات غير المعقمة، إضافة إلى احتمال فقدان الرموش وتكوّن جروح أو قشور على الجفن.

وتشمل التحذيرات أيضاً استخدام مكبس الرموش بعد الماسكارا، وهو ما قد يؤدي إلى تكسر الرموش، فضلاً عن تهيّج الجلد بسبب الرموش الصناعية أو خدش القرنية عند تركيبها بشكل غير صحيح.

كما شددت الجمعية الأميركية لطب العيون على ضرورة استبدال مكياج العيون كل أربعة أشهر لتجنّب تكاثر البكتيريا بعد انتهاء فعالية المواد الحافظة.

وفي ما يتعلق بالعدسات اللاصقة، أظهرت دراسة حديثة وجود كائنات دقيقة ضارة داخل العدسات لدى العديد من المستخدمين، محذّرة من ممارسات خطيرة مثل السباحة أو الاستحمام أثناء ارتدائها، أو إعادة استخدام المحلول دون تعقيم العلبة. واعتبر الخبراء أن هذه العادات قد تقود إلى التهابات خطيرة قد تهدد البصر.

ويؤكد الأطباء ضرورة تنظيف العدسات يومياً، وتجنب النوم بها، ووضعها قبل المكياج وإزالتها بعد تنظيف الوجه.

كما حذّر متخصصون في تجميل العيون من النوم بالمكياج، لاحتوائه على مواد قد تسبب تهيجاً وهالات سوداء إذا تُرك لفترات طويلة.
