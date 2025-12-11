دراسة جديدة عن الاكتئاب الحاد.. يرتبط بخلل المناعة وليس بالدماغ فقط!

كشفت دراسة كورية حديثة أن الاكتئاب الحاد قد لا يرتبط بالدماغ فقط، بل يشمل اضطرابات في الجهاز المناعي، ما قد يفتح أبوابا لتشخيص وعلاج أكثر دقة.

حلل الباحثون مجموعة صغيرة من الشابات المصابات بالاكتئاب الحاد غير النمطي وأعراض ذهانية، وقارنوهن بمشاركات يتمتعن بصحة نفسية جيدة. ووجدوا أن لدى المريضات يحتوي على مستويات مرتفعة من بروتينات مرتبطة بالأنسجة العصبية مثل DCLK3 وCALY، وكذلك جزيئات التهابية مثل المكون المتمم C5، مع تغيّر في تركيب الخلايا المناعية نحو الالتهاب المزمن، بزيادة في الخلايا المتعادلة والخلايا الوحيدة، ونقص في الخلايا الليمفاوية.

لتقييم تأثير هذه التغيرات على الدماغ، طور العلماء عضيات دماغية مصغرة من خلايا الدم للمشاركات. ووجدوا أن العضيات الناتجة عن الدم المريض نمت ببطء، وكانت أصغر، واحتوت على خلايا عصبية أقل وعدد أكبر من الخلايا الميتة. كما استجابت العضيات بشكل مبالغ فيه عند التعرض لمواد مسببة للتوتر، مقارنةً بالعضيات الصحية.

يشير الباحثون إلى أن الاكتئاب الحاد في هذه الحالات قد يعكس خللاً متزامنًا في الجهازين العصبي والمناعي، وأن مجموعة البروتينات DCLK3 وCALY وC5 مع خصائص العضيات الدماغية قد تمثل أساسا لاختبارات تشخيصية أكثر موضوعية وتحديد العلاج الأنسب. ومع ذلك، تؤكد الدراسة على ضرورة إجراء أبحاث أوسع لتأكيد هذه النتائج.