تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

5 أدوية شائعة قد تهدد صحة القلب.. ما هي؟

Lebanon 24
11-12-2025 | 05:38
A-
A+
Doc-P-1453652-639010536525996015.jpg
Doc-P-1453652-639010536525996015.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضح طبيب القلب الأميركي ديمتري يارانوف أنه أحيانًا قد تتداخل بعض الأدوية المستخدمة لأغراض أخرى لتؤثر سلبًا على صحة القلب.
 
ونشر يارانوف على حسابه في "إنستغرام" قائمة بخمس فئات من الأدوية الشائعة التي قد تضر بالقلب:

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)
الأدوية مثل الإيبوبروفين والنابروكسين، رغم كونها مسكنات ألم متاحة دون وصفة طبية، قد ترفع ضغط الدم وتسبب احتباس السوائل، وفي بعض الحالات تصل إلى فشل القلب عند الاستخدام المنتظم.

بعض أدوية العلاج الكيميائي
أدوية السرطان مثل دوكسوروبيسين وتراستوزوماب قد تؤثر على عضلة القلب، ما يجعل المراقبة الطبية الدقيقة أمرًا ضروريًا خلال فترة العلاج.

المنشطات
بعض الأدوية لعلاج اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، أو المنشطات مثل الأمفيتامينات، يمكن أن ترفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، وتزيد خطر عدم انتظام ضربات القلب أو حتى السكتة القلبية.
 
أدوية السكري القديمة
ارتبطت بعض أدوية السكري القديمة مثل روزيجليتازون بزيادة احتمالية فشل القلب، بينما تعتبر الأدوية الحديثة أكثر أمانًا للقلب.

مزيلات الاحتقان
مثل السودوإيفيدرين الموجود في أدوية البرد، قد ترفع ضغط الدم وتؤدي إلى اضطرابات نظم القلب، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية مزمنة. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير طبي: أدوية البرد قد تهدد مرضى القلب والضغط المرتفع
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 14:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير للنساء: 10 عادات تجميلية يومية قد تُهدد صحة عينيك!
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 14:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
5 أدوية يومية تُلحق الضرر بقلبك.. هذا ما حذر منه الاطباء
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 14:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تحذر: أقراص منع حمل شائعة قد تزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 14:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24

طبيب القلب

ديمتري

السكري

فيدرين

بروكس

العلا

روبي

بروك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2025-12-11
Lebanon24
04:44 | 2025-12-11
Lebanon24
03:59 | 2025-12-11
Lebanon24
02:49 | 2025-12-11
Lebanon24
01:52 | 2025-12-11
Lebanon24
00:44 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24