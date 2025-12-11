5 أدوية شائعة قد تهدد صحة القلب.. ما هي؟

أوضح الأميركي يارانوف أنه أحيانًا قد تتداخل بعض الأدوية المستخدمة لأغراض أخرى لتؤثر سلبًا على صحة القلب.

ونشر يارانوف على حسابه في "إنستغرام" قائمة بخمس فئات من الأدوية الشائعة التي قد تضر بالقلب:



مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)

الأدوية مثل الإيبوبروفين والنابروكسين، رغم كونها مسكنات ألم متاحة دون وصفة طبية، قد ترفع ضغط وتسبب احتباس السوائل، وفي بعض الحالات تصل إلى فشل القلب عند الاستخدام المنتظم.



بعض أدوية العلاج الكيميائي

أدوية السرطان مثل دوكسوروبيسين وتراستوزوماب قد تؤثر على عضلة القلب، ما يجعل المراقبة الطبية الدقيقة أمرًا ضروريًا خلال فترة العلاج.



المنشطات

بعض الأدوية لعلاج اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، أو المنشطات مثل الأمفيتامينات، يمكن أن ترفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، وتزيد خطر عدم انتظام ضربات القلب أو حتى السكتة القلبية.

أدوية القديمة

ارتبطت بعض أدوية السكري القديمة مثل روزيجليتازون بزيادة احتمالية فشل القلب، بينما تعتبر الأدوية الحديثة أكثر أمانًا للقلب.



مزيلات الاحتقان

مثل السودوإيفيدرين الموجود في أدوية البرد، قد ترفع ضغط الدم وتؤدي إلى اضطرابات نظم القلب، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية مزمنة. (إرم نيوز)