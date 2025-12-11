تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
صحة
5 أدوية شائعة قد تهدد صحة القلب.. ما هي؟
Lebanon 24
11-12-2025
|
05:38
أوضح
طبيب القلب
الأميركي
ديمتري
يارانوف أنه أحيانًا قد تتداخل بعض الأدوية المستخدمة لأغراض أخرى لتؤثر سلبًا على صحة القلب.
ونشر يارانوف على حسابه في "إنستغرام" قائمة بخمس فئات من الأدوية الشائعة التي قد تضر بالقلب:
مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)
الأدوية مثل الإيبوبروفين والنابروكسين، رغم كونها مسكنات ألم متاحة دون وصفة طبية، قد ترفع ضغط
الدم
وتسبب احتباس السوائل، وفي بعض الحالات تصل إلى فشل القلب عند الاستخدام المنتظم.
بعض أدوية العلاج الكيميائي
أدوية السرطان مثل دوكسوروبيسين وتراستوزوماب قد تؤثر على عضلة القلب، ما يجعل المراقبة الطبية الدقيقة أمرًا ضروريًا خلال فترة العلاج.
المنشطات
بعض الأدوية لعلاج اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، أو المنشطات مثل الأمفيتامينات، يمكن أن ترفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، وتزيد خطر عدم انتظام ضربات القلب أو حتى السكتة القلبية.
أدوية
السكري
القديمة
ارتبطت بعض أدوية السكري القديمة مثل روزيجليتازون بزيادة احتمالية فشل القلب، بينما تعتبر الأدوية الحديثة أكثر أمانًا للقلب.
مزيلات الاحتقان
مثل السودوإيفيدرين الموجود في أدوية البرد، قد ترفع ضغط الدم وتؤدي إلى اضطرابات نظم القلب، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية مزمنة. (إرم نيوز)
كيف يؤثر انخفاض مستويات المغنيسيوم على الصحة؟
Lebanon 24
كيف يؤثر انخفاض مستويات المغنيسيوم على الصحة؟
06:36 | 2025-12-11
11/12/2025 06:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة عن الاكتئاب الحاد.. يرتبط بخلل المناعة وليس بالدماغ فقط!
Lebanon 24
دراسة جديدة عن الاكتئاب الحاد.. يرتبط بخلل المناعة وليس بالدماغ فقط!
04:44 | 2025-12-11
11/12/2025 04:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عادات بسيطة ويومية تعزز وظائف الجهاز التنفسي
Lebanon 24
عادات بسيطة ويومية تعزز وظائف الجهاز التنفسي
03:59 | 2025-12-11
11/12/2025 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير للنساء: 10 عادات تجميلية يومية قد تُهدد صحة عينيك!
Lebanon 24
تحذير للنساء: 10 عادات تجميلية يومية قد تُهدد صحة عينيك!
02:49 | 2025-12-11
11/12/2025 02:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
دهون الكرش... هذه الأطعمة تساعدك في تقليلها طبيعياً
Lebanon 24
دهون الكرش... هذه الأطعمة تساعدك في تقليلها طبيعياً
01:52 | 2025-12-11
11/12/2025 01:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
