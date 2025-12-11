كيف يؤثر انخفاض مستويات المغنيسيوم على الصحة؟

يلعب المغنيسيوم دورا أساسيا في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي، ويسهم في وظائف العضلات والأعصاب، وإنتاج البروتين، وتنظيم سكر ، وضبط ضغط الدم.

ويمكن الحصول عليه من الطعام، والمكملات، وبعض الأدوية المتاحة دون وصفة مثل مضادات الحموضة والملينات.

قد تنخفض مستويات المغنيسيوم بسبب ضعف المدخول الغذائي، أو سوء الامتصاص، أو فقدانه المفرط عبر الكلى أو الجهاز الهضمي. وتشمل الفئات الأكثر عرضة: المصابين بأمراض الجهاز الهضمي مثل كرون أو السيلياك، الأشخاص الذين يعانون من إدمان ، كبار السن الذين تقل لديهم قدرة الامتصاص، المصابين بالسكري من النوع الثاني، والذين يتناولون أدوية مثل المدرات ومثبطات مضخة البروتون والمضادات الحيوية لفترات طويلة.

ويمكن لاختبار الدم، الذي يُطلب بشكل منفصل عن التحاليل الروتينية تأكيد النقص. وتختلف الجرعات اليومية الموصى بها حسب العمر والجنس؛ إذ يحتاج الرجال البالغون 400–420 ملغم يوميا، بينما تحتاج النساء 310–320 ملغم، مع زيادة طفيفة أثناء الحمل والرضاعة.

ويساعد تناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم في تحسين المستويات أو الحفاظ عليها. وتشمل أفضل المصادر: البذور، المكسرات، السبانخ، البروكلي، الموز، البقوليات، الأسماك، والحبوب الكاملة. وقد تكون المكملات ضرورية لمن يعانون من نقص مؤكد، لكن يجب تناولها تحت إشراف طبي لتحديد الجرعة المناسبة، والنوع الأفضل، والتأكد من عدم تفاعلها مع أدوية أخرى. (إرم نيوز)