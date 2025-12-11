هل من علاقة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد؟

قالت لجنة سلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية إن مراجعات جديدة للأدلة العلمية لم تجد أية صلة بين تلقي لقاحات واضطراب طيف التوحد، مما يؤكد ما خلصت إليه قبل أكثر من عقدين.



وقالت إن 20 دراسة من أصل 31 لم تعثر على أي دليل على وجود رابط بين اللقاحات والتوحد.



وأضافت اللجنة أن 11 دراسة أشارت إلى وجود صلة محتملة اعتبرت أنها تعاني من عيوب منهجية كبيرة واحتمال مرتفع بوجود تحيز. (العربية)

