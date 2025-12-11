تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هل من علاقة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد؟
Lebanon 24
11-12-2025
|
08:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت لجنة سلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية إن مراجعات جديدة للأدلة العلمية لم تجد أية صلة بين تلقي لقاحات واضطراب طيف التوحد، مما يؤكد ما خلصت إليه قبل أكثر من عقدين.
وقالت
منظمة الصحة العالمية
إن 20 دراسة من أصل 31 لم تعثر على أي دليل على وجود رابط بين اللقاحات والتوحد.
وأضافت اللجنة أن 11 دراسة أشارت إلى وجود صلة محتملة اعتبرت أنها تعاني من عيوب منهجية كبيرة واحتمال مرتفع بوجود تحيز. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل من علاقة بين لقاح كورونا ووفاة 10 أطفال؟ تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
هل من علاقة بين لقاح كورونا ووفاة 10 أطفال؟ تقرير يكشف التفاصيل
11/12/2025 20:08:03
11/12/2025 20:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف الأسباب المرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بالتوحّد عند الأطفال
Lebanon 24
دراسة تكشف الأسباب المرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بالتوحّد عند الأطفال
11/12/2025 20:08:03
11/12/2025 20:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من علاقة بين السكري وصحة الفم؟
Lebanon 24
هل من علاقة بين السكري وصحة الفم؟
11/12/2025 20:08:03
11/12/2025 20:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من علاقة بين فيتامين الشمس والصحة النفسية؟
Lebanon 24
هل من علاقة بين فيتامين الشمس والصحة النفسية؟
11/12/2025 20:08:03
11/12/2025 20:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة
العلم
بيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
تحذير علمي: تلوث مياه الآبار يضاعف وفيات الرضّع ويهدد الحوامل
Lebanon 24
تحذير علمي: تلوث مياه الآبار يضاعف وفيات الرضّع ويهدد الحوامل
12:54 | 2025-12-11
11/12/2025 12:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
متى يصبح الأرق خطيراً؟ خبراء يحددون شروط استشارة الطبيب
Lebanon 24
متى يصبح الأرق خطيراً؟ خبراء يحددون شروط استشارة الطبيب
12:00 | 2025-12-11
11/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أوميغا 3"… حارس القلب ومفتاح مرونة الشرايين
Lebanon 24
"أوميغا 3"… حارس القلب ومفتاح مرونة الشرايين
11:29 | 2025-12-11
11/12/2025 11:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحصل للجسم عند التوقف عن تناول اللحوم؟
Lebanon 24
ماذا يحصل للجسم عند التوقف عن تناول اللحوم؟
10:47 | 2025-12-11
11/12/2025 10:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الفرق بين تكيس المبايض PCO ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات PCOS؟
Lebanon 24
ما الفرق بين تكيس المبايض PCO ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات PCOS؟
10:43 | 2025-12-11
11/12/2025 10:43:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
14:59 | 2025-12-10
10/12/2025 02:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
04:39 | 2025-12-11
11/12/2025 04:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
16:44 | 2025-12-10
10/12/2025 04:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:54 | 2025-12-11
تحذير علمي: تلوث مياه الآبار يضاعف وفيات الرضّع ويهدد الحوامل
12:00 | 2025-12-11
متى يصبح الأرق خطيراً؟ خبراء يحددون شروط استشارة الطبيب
11:29 | 2025-12-11
"أوميغا 3"… حارس القلب ومفتاح مرونة الشرايين
10:47 | 2025-12-11
ماذا يحصل للجسم عند التوقف عن تناول اللحوم؟
10:43 | 2025-12-11
ما الفرق بين تكيس المبايض PCO ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات PCOS؟
09:43 | 2025-12-11
أطعمة فعّالة لخفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.. ما هي؟
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
11/12/2025 20:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 20:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 20:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24