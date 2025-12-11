تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
أطعمة فعّالة لخفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.. ما هي؟
Lebanon 24
11-12-2025
|
09:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
ينصح الأطباء بتناول أطعمة تحتوي على مواد تساعد على خفض ضغط
الدم
وتحسين صحة الأوعية الدموية، ومن أبرز هذه الأطعمة:
الثوم: يمتلك الثوم خصائص خافضة لضغط الدم بفضل محتواه من الأليسين، الذي يساعد على إرخاء جدران الأوعية الدموية، ما يحسن
الدورة
الدموية ويخفض ضغط الدم. يمكن لتناول الثوم الطازج أو مكملات الثوم بانتظام أن يخفض الضغط الانقباضي بمقدار 5-10 ملم زئبق. ويُوصى بتناول فصّ إلى اثنين من الثوم النيء يوميا.
الشمندر: غني بالنترات التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، مادة تساعد على إرخاء الأوعية الدموية. تظهر الدراسات أن عصير الشمندر يمكن أن يخفض ضغط الدم خلال ساعات قليلة. ويفضل شرب 100-200 مل من عصير الشمندر الطازج أو تناول الشمندر المسلوق مع خضراوات أخرى.
الموز: مصدر جيد للبوتاسيوم، الذي يساعد على موازنة الصوديوم في الجسم، إذ أن زيادة الصوديوم ترفع ضغط الدم. يُنصح بتناول 1-2 موزة يوميا.
الأسماك الدهنية: مثل
السلمون
والماكريل والسردين، الغنية بأحماض
أوميغا
3 الدهنية التي تقلل الالتهابات وتعزز توسع الأوعية الدموية، كما تخفض الدهون الثلاثية وتحسن مرونة الأوعية. يُنصح بتناول حصتين إلى ثلاث حصص أسبوعيا، ويفضل أن تكون مشوية أو مطبوخة على البخار.
الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على الفلافونويدات المضادة للأكسدة التي تحسن صحة الأوعية الدموية. الشوكولاتة الداكنة بنسبة كاكاو لا تقل عن 70% قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل معتدل. يُنصح بتناول 20-30 غراما منها مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أطعمة يومية ترفع ضغط الدم.. ابتعدوا عنها
Lebanon 24
أطعمة يومية ترفع ضغط الدم.. ابتعدوا عنها
11/12/2025 20:08:09
11/12/2025 20:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت بحجم حبة رمل… ثورة تكنولوجية لتوصيل الدواء داخل الأوعية الدموية
Lebanon 24
روبوت بحجم حبة رمل… ثورة تكنولوجية لتوصيل الدواء داخل الأوعية الدموية
11/12/2025 20:08:09
11/12/2025 20:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لخفض ضغط الدم.. اتبعوا هذه التغييرات البسيطة في حياتك
Lebanon 24
لخفض ضغط الدم.. اتبعوا هذه التغييرات البسيطة في حياتك
11/12/2025 20:08:09
11/12/2025 20:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة يومية تحسن حالتك المزاجية.. ما هي؟
Lebanon 24
أطعمة يومية تحسن حالتك المزاجية.. ما هي؟
11/12/2025 20:08:09
11/12/2025 20:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
السلمون
أوميغا
الدورة
روسيا
لافون
حسن ا
ماكري
تابع
قد يعجبك أيضاً
تحذير علمي: تلوث مياه الآبار يضاعف وفيات الرضّع ويهدد الحوامل
Lebanon 24
تحذير علمي: تلوث مياه الآبار يضاعف وفيات الرضّع ويهدد الحوامل
12:54 | 2025-12-11
11/12/2025 12:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
متى يصبح الأرق خطيراً؟ خبراء يحددون شروط استشارة الطبيب
Lebanon 24
متى يصبح الأرق خطيراً؟ خبراء يحددون شروط استشارة الطبيب
12:00 | 2025-12-11
11/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أوميغا 3"… حارس القلب ومفتاح مرونة الشرايين
Lebanon 24
"أوميغا 3"… حارس القلب ومفتاح مرونة الشرايين
11:29 | 2025-12-11
11/12/2025 11:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحصل للجسم عند التوقف عن تناول اللحوم؟
Lebanon 24
ماذا يحصل للجسم عند التوقف عن تناول اللحوم؟
10:47 | 2025-12-11
11/12/2025 10:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الفرق بين تكيس المبايض PCO ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات PCOS؟
Lebanon 24
ما الفرق بين تكيس المبايض PCO ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات PCOS؟
10:43 | 2025-12-11
11/12/2025 10:43:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
14:59 | 2025-12-10
10/12/2025 02:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
04:39 | 2025-12-11
11/12/2025 04:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
16:44 | 2025-12-10
10/12/2025 04:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:54 | 2025-12-11
تحذير علمي: تلوث مياه الآبار يضاعف وفيات الرضّع ويهدد الحوامل
12:00 | 2025-12-11
متى يصبح الأرق خطيراً؟ خبراء يحددون شروط استشارة الطبيب
11:29 | 2025-12-11
"أوميغا 3"… حارس القلب ومفتاح مرونة الشرايين
10:47 | 2025-12-11
ماذا يحصل للجسم عند التوقف عن تناول اللحوم؟
10:43 | 2025-12-11
ما الفرق بين تكيس المبايض PCO ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات PCOS؟
08:58 | 2025-12-11
تحذير في أميركا.. البيض ملوث بالسالمونيلا
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
11/12/2025 20:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 20:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 20:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24