أطعمة فعّالة لخفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.. ما هي؟

Lebanon 24
11-12-2025 | 09:43
ينصح الأطباء بتناول أطعمة تحتوي على مواد تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية، ومن أبرز هذه الأطعمة:

الثوم: يمتلك الثوم خصائص خافضة لضغط الدم بفضل محتواه من الأليسين، الذي يساعد على إرخاء جدران الأوعية الدموية، ما يحسن الدورة الدموية ويخفض ضغط الدم. يمكن لتناول الثوم الطازج أو مكملات الثوم بانتظام أن يخفض الضغط الانقباضي بمقدار 5-10 ملم زئبق. ويُوصى بتناول فصّ إلى اثنين من الثوم النيء يوميا.
الشمندر: غني بالنترات التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، مادة تساعد على إرخاء الأوعية الدموية. تظهر الدراسات أن عصير الشمندر يمكن أن يخفض ضغط الدم خلال ساعات قليلة. ويفضل شرب 100-200 مل من عصير الشمندر الطازج أو تناول الشمندر المسلوق مع خضراوات أخرى.
الموز: مصدر جيد للبوتاسيوم، الذي يساعد على موازنة الصوديوم في الجسم، إذ أن زيادة الصوديوم ترفع ضغط الدم. يُنصح بتناول 1-2 موزة يوميا.
 
الأسماك الدهنية: مثل السلمون والماكريل والسردين، الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل الالتهابات وتعزز توسع الأوعية الدموية، كما تخفض الدهون الثلاثية وتحسن مرونة الأوعية. يُنصح بتناول حصتين إلى ثلاث حصص أسبوعيا، ويفضل أن تكون مشوية أو مطبوخة على البخار.
الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على الفلافونويدات المضادة للأكسدة التي تحسن صحة الأوعية الدموية. الشوكولاتة الداكنة بنسبة كاكاو لا تقل عن 70% قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل معتدل. يُنصح بتناول 20-30 غراما منها مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا. (روسيا اليوم) 
روسيا اليوم

