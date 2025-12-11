ما الفرق بين تكيس المبايض PCO ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات PCOS؟

كثير من النساء يخلطن بين تكيس المبايض (PCO) ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)، مع أن كل حالة تختلف تمامًا من حيث الأسباب، الأعراض، والتأثير على الصحة.



فما هو تكيس المبايض (PCO)



يظهر فقط على الأشعة، عند ملاحظة عدد من الحويصلات الصغيرة في المبيض.



غالبًا بلا أعراض واضحة، ومستويات الهرمونات طبيعية.



شائع لدى نحو ثلث النساء، ولا يرتبط عادة بمشاكل صحية أو أمراض مزمنة.



لا يحتاج عادة إلى علاج، بل مجرد متابعة دورية عند الحاجة.



أما متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS):



حالة أوسع وأكثر تعقيدًا، مرتبطة بخلل هرموني يؤثر على انتظام وجودة التبويض.



الأعراض تشمل: اضطراب الدورة، نمو شعر زائد في مناطق غير معتادة، حب الشباب، زيادة الوزن أو صعوبة فقدانه.



المضاعفات المحتملة: زيادة خطر ، السمنة، مشاكل الحمل، سماكة بطانة الرحم، ضعف الخصوبة، ومعدل إجهاض أعلى من الطبيعي.



متى يجب مراجعة الطبيب؟



عند عدم انتظام الدورة الشهرية أو انقطاعها، نمو شعر زائد في الوجه أو الذقن، ظهور حب شباب شديد أو مقاوم للعلاج، زيادة الوزن غير المفسرة أو صعوبة فقدانه وعند صعوبة الحمل أو ضعف الإباضة. (فوشيا)

