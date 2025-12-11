تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

"أوميغا 3"… حارس القلب ومفتاح مرونة الشرايين

Lebanon 24
11-12-2025 | 11:29
أوضحت عيادة الطب الباطني في مستشفى آخن الجامعي بألمانيا أن الأحماض الدهنية "أوميغا 3" تُعد من أهم العناصر الداعمة لصحة القلب، إذ تُسهم في خفض احتمال التعرّض للأزمات القلبية. ويعود ذلك إلى قدرتها على تحسين استقلاب الدهون وتعزيز تدفّق الدم، ما يساعد في الحفاظ على مرونة الشرايين، إضافة إلى خصائصها المضادة للالتهاب.

ولفتت العيادة إلى أن "أوميغا 3" تكتسب أهمية خاصة لدى الجنين، كونها تُدمج في بنية الدماغ والشبكية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تطوّر البصر ومستويات الذكاء.

وحول مصادر هذه الأحماض، أشارت إلى أن أبرزها الأسماك الدهنية في المياه الباردة، مثل الماكريل والسلمون والتونة والرنجة، إلى جانب مصادر نباتية كالمكسرات والزيوت النباتية، وعلى رأسها زيت بذور الكتان، وبذور اللفت، والجوز، وفول الصويا.

وللاستفادة المثلى، يُفضّل إدخال زيوت الأسماك والزيوت النباتية ضمن النظام الغذائي عبر تناول وجبتين من السمك أسبوعياً، وإضافة ملعقتين كبيرتين يومياً من زيت اللفت أو فول الصويا أو الجوز. ويمكن اللجوء إلى المكمّلات الغذائية التي تحتوي على "أوميغا 3" مثل كبسولات زيت السمك، شرط أن تكون تحت إشراف الطبيب.

(الألمانية)
