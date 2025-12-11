"أوميغا 3"… حارس القلب ومفتاح مرونة الشرايين

أوضحت عيادة في مستشفى آخن الجامعي بألمانيا أن الأحماض الدهنية " 3" تُعد من أهم العناصر الداعمة لصحة القلب، إذ تُسهم في خفض احتمال التعرّض للأزمات القلبية. ويعود ذلك إلى قدرتها على تحسين استقلاب الدهون وتعزيز تدفّق ، ما يساعد في الحفاظ على مرونة الشرايين، إضافة إلى خصائصها المضادة للالتهاب.



ولفتت العيادة إلى أن "أوميغا 3" تكتسب أهمية خاصة لدى الجنين، كونها تُدمج في بنية الدماغ والشبكية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تطوّر البصر ومستويات الذكاء.



وحول مصادر هذه الأحماض، أشارت إلى أن أبرزها الأسماك الدهنية في المياه الباردة، مثل الماكريل والسلمون والتونة والرنجة، إلى جانب مصادر نباتية كالمكسرات والزيوت النباتية، وعلى رأسها زيت بذور الكتان، وبذور اللفت، والجوز، وفول الصويا.



وللاستفادة المثلى، يُفضّل إدخال زيوت الأسماك والزيوت النباتية ضمن عبر تناول وجبتين من السمك أسبوعياً، وإضافة ملعقتين كبيرتين يومياً من زيت اللفت أو فول الصويا أو . ويمكن اللجوء إلى المكمّلات الغذائية التي تحتوي على "أوميغا 3" مثل كبسولات زيت السمك، شرط أن تكون تحت إشراف الطبيب.



(الألمانية)

