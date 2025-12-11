متى يصبح الأرق خطيراً؟ خبراء يحددون شروط استشارة الطبيب

يُعدّ الأرق واحداً من أكثر اضطرابات النوم انتشاراً، ويؤرق شريحة واسعة من الناس ليلاً. لكن السؤال يبقى: متى يصبح اللجوء إلى الطبيب ضرورة؟



توضح أخصائية طب النوم البروفيسورة كنيغينغا ريشتر أن استشارة الطبيب تصبح لازمة عندما يتكرر الأرق أكثر من ثلاث مرات أسبوعياً ويستمر لأكثر من ثلاثة أشهر. وتزداد الحاجة إلى التدخل الطبي إذا ترافق الأرق مع ضعف في التركيز، صداع مستمر، إرهاق نهاري، تراجع في القدرة على بذل المجهود، أو انخفاض واضح في الإنتاجية.



وتشير ريشتر إلى أن المريض يُحَوَّل عادة إلى العلاج السلوكي المعرفي المخصّص للأرق، والذي يجمع بين تقنيات الاسترخاء وتزويد المريض بمعلومات عن النوم وأنماطه، إضافة إلى تدريبه على استراتيجيات تساعده على التغلب على الأرق واستعادة نوم متواصل ومريح.



ويستغرق هذا النوع من العلاج بين أربع وست جلسات، تمتد كل جلسة لنحو خمسين دقيقة.



(الألمانية)

