تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تحذير علمي: تلوث مياه الآبار يضاعف وفيات الرضّع ويهدد الحوامل

Lebanon 24
11-12-2025 | 12:54
A-
A+
Doc-P-1453839-639010796529399961.webp
Doc-P-1453839-639010796529399961.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف فريق بحثي أن استهلاك الحوامل لمياه آبار ملوّثة بمركبات PFAS – المعروفة بـ"المواد الكيميائية الأبدية" يرفع بدرجة كبيرة احتمالات إصابة المواليد بمشكلات صحية منذ اللحظة الأولى، تشمل انخفاض الوزن عند الولادة، والولادة المبكرة، بل وازدياد خطر وفاة الرضيع خلال عامه الأول.

وتعد مركبات PFAS من المواد الصناعية شديدة الثبات، إذ تبقى في البيئة لفترات طويلة وتراكمها في جسم الإنسان قد يسبب أضراراً حتى عند تركيزات منخفضة. وعلى خلاف الدراسات السابقة التي استندت إلى التجارب الحيوانية أو قياس مستويات PFAS في الدم وما يرافقها من قيود، اعتمدت الدراسة الجديدة على بيانات فعلية من ولاية نيوهامبشاير الأميركية، وربطت مواقع الآبار الملوّثة بنتائج 11,539 ولادة بين عامي 2010 و2019.

وتنتقل هذه المواد ببطء من مواقع التلوث عبر التربة نحو المياه الجوفية، متتبعة اتجاه حركة طبقات المياه تحت الأرض، ما يزيد احتمال وصولها إلى آبار الشرب.

نتائج الدراسة أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في المخاطر الصحية للمواليد:
• زيادة احتمال انخفاض وزن الولادة بنسبة 43%.
• ارتفاع احتمال الولادة المبكرة بنسبة 20%.
• زيادة خطر وفاة الرضيع في عامه الأول بنسبة 191%.

وفي الحالات الأكثر خطورة، مثل انخفاض الوزن الشديد جداً أو الولادة قبل 28 أسبوعاً، قفزت المخاطر إلى 180% و168% على التوالي.

وأوصى الباحثون باستخدام فلاتر الكربون المنشط لإزالة PFAS من مياه الشرب، سواء على مستوى شركات المياه أو في المنازل، شرط استبدالها دورياً لضمان فعاليتها. كما شددوا على أن حماية مصادر المياه من هذه الملوثات تُعد استثماراً مباشراً لحماية صحة الأجيال المقبلة، لا مجرد إجراء بيئي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. القصة الكاملة لتلوث مياه تنورين
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حادثة مياه تنورين… تلوث جرثومي في بعض خزانات مياه هذه البلدة!
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير في أميركا.. البيض ملوث بالسالمونيلا
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير اممي من ارتفاع المخاطر على النساء الحوامل في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

المواد الكيميائية

بيرة

فيات

الصن

دوري

تركي

لايت

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
15:31 | 2025-12-11
Lebanon24
15:17 | 2025-12-11
Lebanon24
13:30 | 2025-12-11
Lebanon24
13:16 | 2025-12-11
Lebanon24
12:00 | 2025-12-11
Lebanon24
11:29 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24