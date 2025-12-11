تحذير علمي: تلوث مياه الآبار يضاعف وفيات الرضّع ويهدد الحوامل

كشف فريق بحثي أن استهلاك الحوامل لمياه آبار ملوّثة بمركبات PFAS – المعروفة بـ" الأبدية" يرفع بدرجة كبيرة احتمالات إصابة المواليد بمشكلات صحية منذ اللحظة الأولى، تشمل انخفاض الوزن عند الولادة، والولادة المبكرة، بل وازدياد خطر وفاة الرضيع خلال عامه الأول.



وتعد مركبات PFAS من المواد الصناعية شديدة الثبات، إذ تبقى في البيئة لفترات طويلة وتراكمها في جسم الإنسان قد يسبب أضراراً حتى عند تركيزات منخفضة. وعلى خلاف الدراسات السابقة التي استندت إلى التجارب الحيوانية أو قياس مستويات PFAS في وما يرافقها من قيود، اعتمدت الدراسة الجديدة على بيانات فعلية من ولاية نيوهامبشاير الأميركية، وربطت مواقع الآبار الملوّثة بنتائج 11,539 ولادة بين عامي 2010 و2019.



وتنتقل هذه المواد ببطء من مواقع التلوث عبر التربة نحو المياه الجوفية، متتبعة اتجاه حركة طبقات المياه تحت الأرض، ما يزيد احتمال وصولها إلى آبار الشرب.



نتائج الدراسة أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في المخاطر الصحية للمواليد:

• زيادة احتمال انخفاض وزن الولادة بنسبة 43%.

• ارتفاع احتمال الولادة المبكرة بنسبة 20%.

• زيادة خطر وفاة الرضيع في عامه الأول بنسبة 191%.



وفي الحالات الأكثر خطورة، مثل انخفاض الوزن الشديد جداً أو الولادة قبل 28 أسبوعاً، قفزت المخاطر إلى 180% و168% على التوالي.



وأوصى الباحثون باستخدام فلاتر الكربون المنشط لإزالة PFAS من مياه الشرب، سواء على مستوى شركات المياه أو في المنازل، شرط استبدالها دورياً لضمان فعاليتها. كما شددوا على أن حماية مصادر المياه من هذه الملوثات تُعد استثماراً مباشراً لحماية صحة الأجيال المقبلة، لا مجرد إجراء بيئي.





