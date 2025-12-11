تصوير لحظة تسلّل الخلايا السرطانية إلى الدماغ للمرة الأولى

كشفت دراسة حديثة عن تطور مهم في فهم كيفية وصول السرطان إلى الدماغ، بعدما تمكّن باحثون من تصوير اللحظة التي تتواجه فيها الخلايا المناعية الدماغية مع الخلايا السرطانية المتسللة—وهي خطوة تُعد أساس انبثاث الدماغ، أحد أكثر أسباب وفيات السرطان شيوعاً.



وباستخدام المجهر ثنائي الفوتون، تابع بقيادة حركة الخلايا السرطانية من الرئة خلال الأيام الـ12 الأولى من وصولها إلى الدماغ. وأظهرت الصور أن بعض الخلايا الدبقية الصغيرة تهاجم الخلايا السرطانية، فيما يوفر بعضها الآخر بيئة تسمح لها بالنجاة.



وتوصل الباحثون إلى أن الخلايا السرطانية تعتمد جزيئي CD24 وCD47 لإطلاق إشارات تمنع الخلايا المناعية من ابتلاعها. وعند تعطيل هذين الجزيئين، استعادت الخلايا الدبقية قدرتها على تدمير الخلايا السرطانية وانخفض عدد الأورام الثانوية.



ووجدت الدراسة، المنشورة في مجلة أبحاث السرطان، أن هذه الآلية تظهر في نحو نصف عينات المرضى الذين يعانون من نقائل دماغية لسرطان الرئة، ما يعزز إمكانية تطوير علاجات تستهدف CD24 وCD47 مباشرة. ويعمل الفريق حالياً على تحويل هذا الاكتشاف إلى مقاربات وعلى تطوير أدوات لتحديد المرضى الأكثر استفادة من التدخل المبكر.

(ميديكال إكسرريس)



