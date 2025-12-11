تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تصوير لحظة تسلّل الخلايا السرطانية إلى الدماغ للمرة الأولى
Lebanon 24
11-12-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة حديثة عن تطور مهم في فهم كيفية وصول السرطان إلى الدماغ، بعدما تمكّن باحثون من تصوير اللحظة التي تتواجه فيها الخلايا المناعية الدماغية مع الخلايا السرطانية المتسللة—وهي خطوة تُعد أساس انبثاث الدماغ، أحد أكثر أسباب وفيات السرطان شيوعاً.
وباستخدام المجهر ثنائي الفوتون، تابع
فريق دولي
بقيادة
جامعة ناغويا
حركة الخلايا السرطانية
القادمة
من الرئة خلال الأيام الـ12 الأولى من وصولها إلى الدماغ. وأظهرت الصور أن بعض الخلايا الدبقية الصغيرة تهاجم الخلايا السرطانية، فيما يوفر بعضها الآخر بيئة تسمح لها بالنجاة.
وتوصل الباحثون إلى أن الخلايا السرطانية تعتمد جزيئي CD24 وCD47 لإطلاق إشارات تمنع الخلايا المناعية من ابتلاعها. وعند تعطيل هذين الجزيئين، استعادت الخلايا الدبقية قدرتها على تدمير الخلايا السرطانية وانخفض عدد الأورام الثانوية.
ووجدت الدراسة، المنشورة في مجلة أبحاث السرطان، أن هذه الآلية تظهر في نحو نصف عينات المرضى الذين يعانون من نقائل دماغية لسرطان الرئة، ما يعزز إمكانية تطوير علاجات تستهدف CD24 وCD47 مباشرة. ويعمل الفريق حالياً على تحويل هذا الاكتشاف إلى مقاربات
علاجية
وعلى تطوير أدوات لتحديد المرضى الأكثر استفادة من التدخل المبكر.
(ميديكال إكسرريس)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
للمرة الأولى.. الفضة تسجل سعرا تاريخيا
Lebanon 24
للمرة الأولى.. الفضة تسجل سعرا تاريخيا
12/12/2025 08:30:57
12/12/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل تكشف للمرة الأولى من "جزيرة إبستين"
Lebanon 24
تفاصيل تكشف للمرة الأولى من "جزيرة إبستين"
12/12/2025 08:30:57
12/12/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة: لحظة مرور الموكب الذي يقل جثمان الشهيد في الجيش بلال البرادعي في بعلبك
Lebanon 24
بالصورة: لحظة مرور الموكب الذي يقل جثمان الشهيد في الجيش بلال البرادعي في بعلبك
12/12/2025 08:30:57
12/12/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الاولى هذا العام.. الثلوج تغطي مرتفعات الضنية
Lebanon 24
للمرة الاولى هذا العام.. الثلوج تغطي مرتفعات الضنية
12/12/2025 08:30:57
12/12/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
جامعة ناغويا
فريق دولي
القادمة
علاجية
جامع
كاني
فيات
طاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما تأثير القلق والأرق على جهاز المناعة؟
Lebanon 24
ما تأثير القلق والأرق على جهاز المناعة؟
01:26 | 2025-12-12
12/12/2025 01:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
4 تغييرات تقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية
Lebanon 24
4 تغييرات تقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية
00:29 | 2025-12-12
12/12/2025 12:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لصحة عظام المرأة.. إليكم المشروب الأفضل مع التقدم في السن
Lebanon 24
لصحة عظام المرأة.. إليكم المشروب الأفضل مع التقدم في السن
23:36 | 2025-12-11
11/12/2025 11:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مسكنات وأدوية خاصة… كيف يُعالج الصداع النصفي؟
Lebanon 24
مسكنات وأدوية خاصة… كيف يُعالج الصداع النصفي؟
16:37 | 2025-12-11
11/12/2025 04:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير اممي من ارتفاع المخاطر على النساء الحوامل في أوكرانيا
Lebanon 24
تحذير اممي من ارتفاع المخاطر على النساء الحوامل في أوكرانيا
15:31 | 2025-12-11
11/12/2025 03:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
13:34 | 2025-12-11
11/12/2025 01:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
11:21 | 2025-12-11
11/12/2025 11:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
04:39 | 2025-12-11
11/12/2025 04:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
01:26 | 2025-12-12
ما تأثير القلق والأرق على جهاز المناعة؟
00:29 | 2025-12-12
4 تغييرات تقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية
23:36 | 2025-12-11
لصحة عظام المرأة.. إليكم المشروب الأفضل مع التقدم في السن
16:37 | 2025-12-11
مسكنات وأدوية خاصة… كيف يُعالج الصداع النصفي؟
15:31 | 2025-12-11
تحذير اممي من ارتفاع المخاطر على النساء الحوامل في أوكرانيا
15:17 | 2025-12-11
7 إلى 9 ساعات نوم ليلاً… مفتاح مزاج أفضل وعمر أطول
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
12/12/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
12/12/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
12/12/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24