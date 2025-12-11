لصحة عظام المرأة.. إليكم المشروب الأفضل مع التقدم في السن

وجدت دراسة منشورة في مجلة Nutrients أن عادة شرب الشاي اليومية قد ترتبط بكثافة عظمية أعلى قليلا لدى النساء فوق الخامسة والستين، بينما يحمل الإفراط في شرب القهوة مؤشرات تنبئ بترقق العظام.

وكشفت القياسات الدقيقة أن النساء المواظبات على شرب الشاي سجلن كثافة عظمية أفضل من نظيراتهن اللائي لا يتناولن المشروب، وإن كان الفرق محدودا إلا أنه ذو دلالة إحصائية واضحة.



ويعزو الباحثون هذه الفائدة المحتملة إلى مركبات "الكاتيكين" الطبيعية الموجودة في أوراق الشاي، والتي تشير الدراسات المخبرية إلى قدرتها على تحفيز بناء العظام وإبطاء عملية الهدم الطبيعي التي تتسارع مع التقدم في العمر.

أما بالنسبة للقهوة، فقد رسمت الدراسة صورة أكثر تعقيدا. فبينما لم يظهر الاستهلاك المعتدل (كوبين إلى ثلاثة يومي) أي أثر سلبي ملحوظ على العظام، ارتفعت المؤشرات التحذيرية مع تجاوز خمسة أكواب يوميا. والأكثر لفتا للانتباه أن التأثير السلبي للقهوة تصاعد بشكل واضح بين النساء اللائي يستهلكن المشروبات الكحولية أيضا، فيما بدا أن الشاي يقدم فائدة إضافية للنساء اللاتي يعانين من السمنة.



ويرجح الخبراء أن يكون الكافيين الموجود في القهوة هو المسؤول عن هذا التأثير، إذ يعتقد أنه يتداخل مع امتصاص الجسم للكالسيوم ويسرع من فقدان العظمية، على عكس مركبات الشاي التي قد تعاكس هذه العملية. ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هذه التأثيرات تبقى محدودة، ويمكن تعويضها بإضافة الحليب إلى القهوة أو عبر نظام غذائي غني بالكالسيوم. (روسيا اليوم)