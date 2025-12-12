في الشتاء.. كيف يُنقص البروكولي الوزن؟

مع حلول فصل الشتاء، يؤكد الخبراء على أهمية إدراج خضراوات صحية في ، خصوصًا إذا كان الهدف إنقاص الوزن.



ومن أبرز هذه الخضراوات الشتوية، يبرز البروكلي كخيار مثالي يمكن تناوله دون الشعور بالذنب.

فالبروكلي منخفض السعرات وغني بالألياف، ما يمنح شعورًا بالشبع لفترات أطول ويقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة ليلاً، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز الهضم وتقلل الالتهابات وتحافظ على عملية الأيض الصحية.



ونشرت دراسات حديثة على ScienceDirect أكدت أن البروكلي يحتوي على مركبات مثل الجلوكوزينولات التي تقلل من تراكم الدهون، ومضادات أكسدة مثل الفينولات التي تنشط أكسدة الدهون.



ويشير مركز PubMed Central إلى أن كوب واحد (≈ 90 غم) من البروكلي النيء يحتوي على:



2.3-2.8 غم بروتين

5.6-6.6 غم كربوهيدرات

0.3-0.4 غم دهون

2.2-2.6 غم ألياف غذائية



كما أنه مصدر غني بالفيتامينات A وC وK، والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد. (إرم نيوز)



