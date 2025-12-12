تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة سكان الأرض مهددة.. والسبب تقلبات درجات الحرارة

Lebanon 24
12-12-2025 | 05:26
يشكل تزايد وتيرة وشدة التقلبات الحادة في درجات الحرارة يوما بعد يوم، تهديدا مباشرا لصحة السكان.

 

فقد خلص علماء من جامعة "نانجينغ" ومعهد فيزياء الغلاف الجوي التابع لأكاديمية العلوم الصينية إلى أن وتيرة وشدة التقلبات الحادة في درجات الحرارة تتزايد يوما بعد يوم، وتشكل تهديدا مباشرا لصحة السكان. وأصبحت هذه التقلبات أكثر تكرارا وتطرفا في مناطق خطوط العرض المنخفضة والمتوسطة، وأظهر تحليل البيانات المناخية أن السبب الرئيسي هو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الأنشطة البشرية.

 

وتشير التوقعات المناخية إلى تدهور الوضع، ففي ظل سيناريو الانبعاثات العالية، ستزيد وتيرة التقلبات الحادة بنسبة 17% وشدة التقلبات الإجمالية بنسبة 20% بحلول عام 2100، مما سيؤثر على مناطق يعيش فيها أكثر من 80% من سكان الأرض.

 

وأوضح البروفيسور شو جونغ فنغ من معهد فيزياء الغلاف الجوي أن "الاحتباس الحراري العالمي يؤدي إلى تفاقم الجفاف وزيادة تقلبات الضغط الجوي ورطوبة التربة عند مستوى سطح البحر. كما تقلل هذه التغيرات من السعة الحرارية لسطح الأرض وتؤثر على الغطاء السحابي والإشعاع الشمسي، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تباينات حرارية أكثر حدة بين الأيام المتتالية."

 

وتؤثر هذه التغيرات بشدة على الصحة، حيث كشفت بيانات الوفيات في الصين والولايات المتحدة عن ارتباط قوي بين تقلبات درجات الحرارة اليومية ومخاطر الوفاة، لا سيما نتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي.

 

وأكد الأكاديمي فو كونغ بين من أكاديمية العلوم الصينية: "تصنف هذه الدراسة التقلبات الحرارية اليومية المتطرفة كفئة فريدة ومستقلة من الظواهر المناخية الخطرة. ومن الطبيعي أن يعزز الاحتباس الحراري العالمي هذه القفزات الحرارية في أكثر مناطق العالم كثافة سكانية، ما يخلق مشكلة كبيرة للصحة العامة والمرونة البيئية. لذلك ندعو المنظمات العلمية الدولية المعنية إلى الاعتراف بها رسميا كنوع جديد من الظواهر الجوية المتطرفة."

