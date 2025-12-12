تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

يساعد في إدارة الوزن... هكذا يحميك الكاكاو يومياً

Lebanon 24
12-12-2025 | 07:51
يتجه الكثيرون نحو الاستمتاع بكوب من الشوكولاتة الساخنة الدافئة، لكن هذا المشروب الشتوي ليس مجرد حلوى موسمية مفضلة.

 

 

 

 

 

 

فالكاكاو النقي، عند تناوله بالطريقة الصحيحة، يحتوي على مركبات فعّالة تدعم صحة الجسم والدماغ، وتقدم فوائد صحية تتجاوز متعة الشتاء.

 

 

 

 

 

 

يشرح الدكتور ويليام لي، الطبيب والعالم المتخصص في الغذاء والصحة، في منشور على إنستغرام، ثلاث فوائد رئيسة لتناول كوب من الكاكاو يوميًا، لافتاً في البداية إلى أن الكاكاو النقي يحتوي على مركبات الفلافانولات المضادة للأكسدة، المعروفة بدعمها لعملية التمثيل الغذائي وصحة القلب، وحتى دعم الخلايا الجذعية.

 

 

 

 

 

 

ويضيف: "ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو عالي الجودة مذابتان في الماء توفران مركبات مفيدة لصحة القلب والدماغ".

 

 

 

 

 

 

ويعمل الكاكاو على تعزيز عملية التمثيل الغذائي الصحية من خلال تنظيم مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

 

 

 

 

 

 

ويؤكد لي: "أظهرت الدراسات أن تناول مشروب الكاكاو يوميًا يمكن أن يخفض الكوليسترول الكلي والضار، ويزيد الكوليسترول النافع، ويحسن التحكم في مستويات السكر بالدم".

 

 

 

 

 

 

كما يرتبط تناول الكاكاو بانتظام بتحسين تكوين الجسم وتقليل محيط الخصر.

 

 

 

 

 

 

ويشرح الدكتور لي: "أظهرت الأبحاث أن المشاركين الذين تناولوا الكاكاو يوميًا لمدة أربعة أسابيع فقدوا وزنًا أكبر وشهدوا انخفاضًا ملحوظًا في محيط الخصر مقارنة بمن تناولوا دواءً وهميًا".

 

 

 

الكوليسترول

ويليام لي

التحكم في

ويليام

حسن ا

بالدم

بيرة

كوين

