7 فواكه غنية بفيتامين "سي" لدعم جهاز المناعة.. اكتشفها!

يعتبر فيتامين سي من العناصر الغذائية الحيوية لدعم جهاز المناعة، نظرًا لدوره في حماية الخلايا من التلف وتعزيز وظائف الجسم الحيوية. ولأن الفواكه تمثل من أغنى المصادر الطبيعية بهذا الفيتامين، فإن معرفة الأصناف الأعلى محتوى منه يساعد على بناء نظام غذائي يومي صحي.

أبرز المصادر الطبيعية لفيتامين سي:

1. كرز الأسيرولا

يُعد كرز الأسيرولا من أغنى الفواكه بفيتامين سي، لكنه سريع التلف، لذا يُتوفر غالبًا على شكل مسحوق أو خليط مجمّد. تكفي ملعقة صغيرة من مسحوقه لتغطية احتياجات الجسم اليومية، متفوقًا على العديد من المكملات.

2. توت كامو-كامو

يحتوي توت الكامو-كامو على تركيز عالٍ من فيتامين سي في القشرة واللب معًا. وبالرغم من ندرة توفره طازجًا، إلا أنه يُعرض عادة على شكل مسحوق أو كبسولات، مما يجعله خيارًا مركّزًا وسهل الاستخدام.

3. الجوافة

تشتهر الجوافة بغناها بفيتامين سي، ويمكن تناولها طازجة أو إضافتها إلى العصائر والوصفات المختلفة، ما يجعلها من أكثر الفواكه شيوعًا وفائدة للمناعة.

4. الكيوي

إلى جانب محتواه العالي من فيتامين سي، يحتوي الكيوي على الألياف والبوتاسيوم، اللذين يدعمان جهاز المناعة ويقللان الالتهاب. وهو فاكهة سهلة الدمج في اليومي.

5. البابايا

توفر البابايا كمية كبيرة من فيتامين سي، مع مضادات أكسدة قوية مثل اللايكوبين واللوتين، ما يجعلها مثالية لدعم صحة البشرة والمناعة في الوقت نفسه.

6. الفراولة

تعتبر الفراولة مصدرًا مهمًا لفيتامين سي والألياف، كما تتميز بانخفاض مؤشرها الغلايسيمي، ما يجعلها مناسبة للحفاظ على استقرار مستويات السكر في .

7. البرتقال والحمضيات

تظل الحمضيات، وعلى رأسها البرتقال، الخيار الأشهر للحصول على فيتامين سي. ويمكن أيضًا الاعتماد على الليمون والغريب فروت لزيادة الاستهلاك اليومي بسهولة.

يعمل فيتامين سي بوصفه مضادا قويا للأكسدة يحمي الخلايا من التلف ويقلل الالتهاب. كما يعزز امتصاص الحديد من المصادر النباتية، ويدعم النمو الطبيعي للجسم. ويؤدي نقصه إلى ضعف الاستجابة المناعية وزيادة خطر الإصابة بالعدوى. (سكاي نيوز)