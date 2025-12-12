تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

التهاب الأذن الوسطى الحاد عند الأطفال.. متى يكون استخدام المضادات الحيوية ضرورياً؟

Lebanon 24
12-12-2025 | 23:00
ذكر موقع "أبونيت.دي" أن التهاب الأذن الوسطى الحاد يُعتبر مزعجًا جدًا للأطفال، إذ يسبب لهم ألمًا شديدًا في الأذن، وارتفاعًا في درجة الحرارة، وصعوبة في النوم.

وأوضح الموقع، وهو البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن أغلب حالات التهاب الأذن الوسطى الحاد تكون فيروسية، مشيرًا إلى أن الانتظار والمراقبة يعد الخيار الأنسب في معظم الحالات.

مع ذلك، هناك حالات يُستحسن فيها استخدام المضادات الحيوية، مثل الأطفال دون سن الثانية المصابين بالتهاب الأذن، أو الأطفال الذين تظهر لديهم إفرازات قيحية من الأذن.

وتساعد المضادات الحيوية أيضًا في تقليل احتمالية تمزق طبلة الأذن أو انتشار الالتهاب إلى مناطق أخرى. (الجزيرة) 


