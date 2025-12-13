أنواع من الشاي تقلل الالتهابات وآلام الجسم.. تعرفوا عليها

يعاني جسم الإنسان من مشاكل صحية مختلفة بسبب الالتهابات، مما يمكن أن يؤدي إلى آلام المفاصل وأمراض القلب والإرهاق.



وتعد أنواع الشاي العشبية وسيلة سهلة لمكافحة الالتهاب لاحتوائها على مركبات مشتقة من النباتات، تقلل من الاستجابات الالتهابية في جميع أنحاء الجسم.



ووفقاً لما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India، تشير الدراسات البحثية إلى أن أنواع الشاي الخمسة التالية تخفض بفعالية مستويات البروتين التفاعلي CRP والإنترلوكين 6 IL-6 وعامل نخر الورم ألفا.

شاي الكركم

يتطلب تحضير شاي الكركم نقع جذر الكركم الطازج أو مسحوقه في ماء ساخن. يستخدم الجسم الكركمين لإيقاف نشاط NF-κB والمسارات الالتهابية الأخرى. أظهرت الأبحاث التي جمعت بين تجارب سريرية متعددة أن شاي الكركم يقلل من علامات الأمراض المزمنة لدى البالغين عن طريق خفض مستويات البروتين التفاعلي CRP بمقدار 0.58 ملغم/لتر، وعامل نخر الورم ألفا بمقدار 3.48 بيكوغرام/مل، والإنترلوكين 6 بمقدار 1.31 بيكوغرام/مل.



تقلل مركبات شاي الكركم الالتهاب عن طريق خفض مستويات الإجهاد التأكسدي في الجسم. كما يعزز مزيج الفلفل الأسود مع حليب جوز امتصاص الكركمين بنسبة 2000%. يوفر الشاي فوائد صحية للمفاصل والأمعاء عند تناوله سادة أو مع إضافة توابل.

شاي أخضر

يعمل مركب كاتشين EGCG الموجود في الشاي الأخضر كعامل مضاد للالتهابات، مما يقلل من إنتاج السيتوكينات والإجهاد التأكسدي الناتج عن الالتهاب المزمن. أثبتت دراسات متعددة أن مستخلص الشاي الأخضر يُقلل مستويات عامل نخر الورم ألفا TNF-α، مما يُفيد مرضى داء الأمعاء الالتهابي والتهاب المفاصل.



يقلل مركب EGCG مستويات IL-17 وIL-6، وTNF-α وIL-1β في مزارع الخلايا المُلتهبة بنسبة 92%. تظهر الأبحاث التي أجريت على مُشاركين بشر أن مستخلص الشاي الأخضر يحسن كلاً من آلام المفاصل ووظائفها المرتبطة بهشاشة العظام.

شاي البابونج

يتطلب تحضير شاي البابونج نقع الزهور المجففة في الماء. توقف مركبات الأبيجينين والفلافونويدات تنشيط مسارات الإشارة NF-κB وMAPK .



أظهرت نتائج دراسة تحليلية للتجارب السريرية أُجريت عام 2025 أن شاي البابونج يُسرّع التئام الأنسجة عن طريق تخفيف الألم والالتهاب. كما تقلل هذه المركبات مستويات سايتوكينات IL-1β وTNF-α في الجسم.



ويساعد هذا المركب في الحفاظ على توازن الأكسدة والاختزال، ويعالج مشاكل الأمعاء والجلد الصحية. كما أظهرت الأبحاث، التي أجريت على البشر، أن شاي البابونج يُعزز صحة الغشاء المخاطي.

شاي الزنجبيل

يمكن تحضير شاي الزنجبيل عن طريق طحن جذر الزنجبيل الطازج قبل نقعه في الماء الساخن. تعمل مركبات الجينجرول الموجودة في هذه المادة على تقليل إنتاج السيتوكينات الالتهابية.



أظهرت دراسة تحليلية، شملت 25 بحثاً علمياً، أن شاي الزنجبيل يقلل من مؤشرات أكسدة كل من البروتين التفاعلي CRP، وعامل نخر الورم ألفا TNF-α وIL-6 وmda. يزيد هذا المركب من مستويات مضادات الأكسدة TAC في الجسم.



تظهر الآثار العلاجية للزنجبيل بعد تلقي المرضى العلاج لمدة تتراوح بين 4 و12 أسبوعاً، خاصة عند الإصابة بمرض أو الالتهابات الشديدة.



يعيق هذا المركب إنزيمات COX-2 بمستوى يشبه مسكنات الألم، ولكنه يقلل من تهيج المعدة. يساعد هذا المركب الأشخاص على آلام العضلات وتقلصات الشهرية.