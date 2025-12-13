تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

أنواع من الشاي تقلل الالتهابات وآلام الجسم.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
13-12-2025 | 00:52
A-
A+
Doc-P-1454499-639012096684570132.webp
Doc-P-1454499-639012096684570132.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعاني جسم الإنسان من مشاكل صحية مختلفة بسبب الالتهابات، مما يمكن أن يؤدي إلى آلام المفاصل وأمراض القلب والإرهاق.

وتعد أنواع الشاي العشبية وسيلة سهلة لمكافحة الالتهاب لاحتوائها على مركبات مشتقة من النباتات، تقلل من الاستجابات الالتهابية في جميع أنحاء الجسم.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India، تشير الدراسات البحثية إلى أن أنواع الشاي الخمسة التالية تخفض بفعالية مستويات البروتين التفاعلي CRP والإنترلوكين 6 IL-6 وعامل نخر الورم ألفا.
شاي الكركم
يتطلب تحضير شاي الكركم نقع جذر الكركم الطازج أو مسحوقه في ماء ساخن. يستخدم الجسم الكركمين لإيقاف نشاط NF-κB والمسارات الالتهابية الأخرى. أظهرت الأبحاث التي جمعت بين تجارب سريرية متعددة أن شاي الكركم يقلل من علامات الأمراض المزمنة لدى البالغين عن طريق خفض مستويات البروتين التفاعلي CRP بمقدار 0.58 ملغم/لتر، وعامل نخر الورم ألفا بمقدار 3.48 بيكوغرام/مل، والإنترلوكين 6 بمقدار 1.31 بيكوغرام/مل.

تقلل مركبات شاي الكركم الالتهاب عن طريق خفض مستويات الإجهاد التأكسدي في الجسم. كما يعزز مزيج الفلفل الأسود مع حليب جوز الهند امتصاص الكركمين بنسبة 2000%. يوفر الشاي فوائد صحية للمفاصل والأمعاء عند تناوله سادة أو مع إضافة توابل.
شاي أخضر
يعمل مركب كاتشين EGCG الموجود في الشاي الأخضر كعامل مضاد للالتهابات، مما يقلل من إنتاج السيتوكينات والإجهاد التأكسدي الناتج عن الالتهاب المزمن. أثبتت دراسات متعددة أن مستخلص الشاي الأخضر يُقلل مستويات عامل نخر الورم ألفا TNF-α، مما يُفيد مرضى داء الأمعاء الالتهابي والتهاب المفاصل.

يقلل مركب EGCG مستويات IL-17 وIL-6، وTNF-α وIL-1β في مزارع الخلايا المُلتهبة بنسبة 92%. تظهر الأبحاث التي أجريت على مُشاركين بشر أن مستخلص الشاي الأخضر يحسن كلاً من آلام المفاصل ووظائفها المرتبطة بهشاشة العظام.
شاي البابونج
يتطلب تحضير شاي البابونج نقع الزهور المجففة في الماء. توقف مركبات الأبيجينين والفلافونويدات تنشيط مسارات الإشارة NF-κB وMAPK .

أظهرت نتائج دراسة تحليلية للتجارب السريرية أُجريت عام 2025 أن شاي البابونج يُسرّع التئام الأنسجة عن طريق تخفيف الألم والالتهاب. كما تقلل هذه المركبات مستويات سايتوكينات IL-1β وTNF-α في الجسم.

ويساعد هذا المركب في الحفاظ على توازن الأكسدة والاختزال، ويعالج مشاكل الأمعاء والجلد الصحية. كما أظهرت الأبحاث، التي أجريت على البشر، أن شاي البابونج يُعزز صحة الغشاء المخاطي.
شاي الزنجبيل
يمكن تحضير شاي الزنجبيل عن طريق طحن جذر الزنجبيل الطازج قبل نقعه في الماء الساخن. تعمل مركبات الجينجرول الموجودة في هذه المادة على تقليل إنتاج السيتوكينات الالتهابية.

أظهرت دراسة تحليلية، شملت 25 بحثاً علمياً، أن شاي الزنجبيل يقلل من مؤشرات أكسدة كل من البروتين التفاعلي CRP، وعامل نخر الورم ألفا TNF-α وIL-6 وmda. يزيد هذا المركب من مستويات مضادات الأكسدة TAC في الجسم.

تظهر الآثار العلاجية للزنجبيل بعد تلقي المرضى العلاج لمدة تتراوح بين 4 و12 أسبوعاً، خاصة عند الإصابة بمرض السكري أو الالتهابات الشديدة.

يعيق هذا المركب إنزيمات COX-2 بمستوى يشبه مسكنات الألم، ولكنه يقلل من تهيج المعدة. يساعد هذا المركب الأشخاص على التحكم في آلام العضلات وتقلصات الدورة الشهرية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبراء تغذية يكشفون "أكثر أنواع الشاي فائدة"
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
9 أطعمة طبيعية تقي المفاصل وتخفف الالتهابات والآلام... تعرّف إليها!
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
طرق فعالة للتخلص من إدمان السكر.. تعرفوا عليها
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
احذر.. سلوكيات بسيطة قد تقلل من سنوات حياتك
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24

مرض السكري

التحكم في

علاجية

الدورة

السكري

لافون

الهند

الكرك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:35 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:20 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:50 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:47 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:35 | 2025-12-13
Lebanon24
02:20 | 2025-12-13
Lebanon24
23:50 | 2025-12-12
Lebanon24
23:00 | 2025-12-12
Lebanon24
15:47 | 2025-12-12
Lebanon24
14:31 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24