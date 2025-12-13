شحوب وفرط التصبغ وتشقق الشفاه والبقع البيضاء.. اليكم ابرز علامات نقص الفيتامين B12

يظهر النقص في الفيتامين B12 غالباً على شكل تغييرات تطرأ على البشرة مثل الشحوب وفرط التصبغ، فما هي أسبابه وأبرز الحلول المتوفرة للتغلب على هذه المشكلة الشائعة.



يشير النقص في الفيتامين B12 إلى ضعف في وصول الأكسجين والمغذيات إلى خلايا الجلد. وقد تسبق علاماته الظاهرة، التي تتضمن أيضاً تشقق الشفاه وبقع بيضاء، مضاعفات عصبية ودموية أكثر خطورة. ويعد التعرف على هذه المؤشرات الجلدية أمراً بالغ الأهمية للعلاج في الوقت المناسب وللحفاظ على الصحة العامة.



خصائص هذا الفيتامين:



يعتبر الفيتامين B12 ضرورياً لوظائف الأعصاب وتكوين وخلايا الحمراء، ولكن غالباً ما يتم تجاهل أهميته لصحة الجلد. فعندما تنخفض مستويات هذا الفيتامين بشكل كبير يكون الجلد من أول المناطق التي تظهر عليها تغييرات ملحوظة ممكن أن تشمل: البقع الداكنة، الشحوب، الجفاف، والالتهابات. وهي جميعها تعكس معاناة الجسم في إيصال الأكسجين والمغذيات إلى خلايا الجلد. ويساهم تحديد المشكلة في هذا المجال بضمان العلاج الفعال لها بالإضافة إلى تحسين صحة الجلد والصحة العامة على المدى .

أهمية دوره:



يلعب الفيتامين B12 دوراً حيوياً في الحفاظ على صحة الجلد من خلال دعم آلية تكوين الخلايا، ونموها، وإصلاحها بشكل سليم. أما في حال عدم حصول الجلد على كفايته منه، فقد لا يحصل أيضاً على كمية كافية من الأكسجين والمغذيات الأساسية مما يؤدي إلى ظهور تغييرات ملحوظة عليه مثل الجفاف، والتصبغ، وبطء التئام الجروح إضافةً إلى تأثيره المباشر على خلايا الجلد. يمكن أيضاً أن يؤدي النقص في الفيتامين B12 إلى إضعاف جهاز المناعة مما يجعل الجلد أكثر عرضة للعدوى والالتهابات. وهو يؤثر على وظيفة الأعصاب مما قد يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في عدد من المشكلات الجلدية مثل الحساسية أو الإحساس بالوخز.

علامات النقص فيه:



تظهر أحدث الدراسات أن النقص في الفيتامين B12 قد يظهر على الجلد قبل ظهور أعراضه الأكثر شيوعاً بفترة طويلة. أما أبرز علاماته فهي التالية:



• فرط التصبغ: يعد اسمرار الجلد وخاصةً في مناطق اليدين والقدمين إحدى أكثر العلامات الجلدية شيوعاً لنقص الفيتامين B12. وقد تبدو بشرة الوجه أيضاً غير متجانسة وداكنة أكثر من المعتاد.



• بقع بيضاء: قد يتعرض البعض نتيجة النقص بهذا الفيتامين لظهور بقع بيضاء أو عديمة التصبغ، نتيجة اضطراب في تكوين الميلانين. وغالباً ما تظهر هذه البقع على المناطق المكشوفة من الجسم وتصبح أكثر وضوحاً تدريجياً كما أنها قد تنتشر في حال استمرار المسبب لها.



• شحوب البشرة واصفرارها: قد يؤدي النقص في الفيتامين B12 إلى انخفاض في إنتاج خلايا الدم الحمراء مما يتسبب بشحوب البشرة. وفي بعض الأحيان قد يتسبب تكسر خلايا الدم الحمراء غير الطبيعية في تحول البشرة إلى اللون الأصفر.



• تشقق زوايا الفم: يأخذ شكل تشققات مؤلمة حول زوايا الشفاه. وهي ترافق انخفاض مستويات الفيتامين B12، حيث يتباطأ تجدد الخلايا وتضعف المناعة.



• جفاف الجلد وتبدلات في الشعر: قد يؤدي النقص في الفيتامين B12 إلى جفاف مفرط في الجلد وتقشر أو خشونة في ملمسه، كما قد يصبح الشعر من جراء ذلك هشاً، وضعيفاً، وعرضة للتساقط نتيجة لضعف تجدد الخلايا.



• حب الشباب والتهاب الجلد: قد تؤدي الاختلالات في إصلاح الخلايا والمناعة إلى ظهور طفح جلدي يشبه حب الشباب أو طفح التهابي لدى بعض الأشخاص.