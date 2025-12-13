هل يحسن فيتامين أ النظر؟

مقولة "الجزر يُحسّن البصر" معروفة، وتستند هذه الفكرة إلى غنى الجزر بالبيتا كاروتين، وهو عنصر غذائي يحوّله الجسم إلى فيتامين أ، لكن ما مدى تأثير هذا الفيتامين على النظر؟ وكيف يعمل هذا الفيتامين؟.

يقول الدكتور فيليب د. كايزر، أستاذ طب العيون في جامعة ،: "فيتامين أ، المعروف أيضاً باسم الريتينول، هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، وهو ضروري للبصر . يتحول داخل إلى مشتق يسمى 11-سيس-ريتينال، وهو الجزيء الذي يسمح لشبكية العين باستقبال الضوء الذي ندركه بوعي كصورة".



الإضاءة الخافتة والمكملات

ووفق "فري ويل هيلث"، إذا كان الشخص يعاني من نقص فيتامين أ، فسيتأثر بصره، وخاصة قدرته على الرؤية في الإضاءة الخافتة.



وفي هذه الحالة، قد يساعد تناول مكملات فيتامين أ وظيفة البصر الطبيعية.



ولا يستطيع جسم الإنسان تصنيع فيتامين أ بنفسه، بل يحصل عليه من غذائه في صورتين:



1. فيتامين أ الجاهز، الموجود طبيعيًا في الأطعمة الحيوانية أو المدعم في بعض الأطعمة كالحليب والحبوب.



2. جزيئات تُعدّ طليعة لفيتامين أ، تُعرف باسم الكاروتينات الأولية لفيتامين أ، مثل بيتا كاروتين.

وإلى جانب الجزر الغني بالبيتا كاروتين، تشمل المصادر الأخرى البطاطا الحلوة، والفلفل ، والشمام، والخضراوات الورقية الداكنة.



ويستخدم كل من فيتامين أ الجاهز والكاروتينات الأولية لفيتامين أ في المكملات الغذائية.



من يحتاج إلى مكملات فيتامين أ؟

يستطيع الأصحاء الذين يتبعون نظاماً غذائياً متوازناً الحصول على ما يكفي من فيتامين أ من الطعام، ولا يحتاجون إلى مكملاته.



لكن يُعد فيتامين أ ضرورياً جداً لنمو الجنين وللأطفال حديثي الولادة، لذا يجب على الحوامل والمرضعات الحصول على كمية كافية منه.



وقد يكون الإفراط في تناول فيتامين أ الجاهز، سواءً من المكملات الغذائية أو الأطعمة كالكبد، ضاراً وقد يلحق الضرر بالكبد.



لكن عادةً لا داعي للقلق بشأن الإفراط في تناول فيتامين أ من المصادر النباتية، كالأطعمة الغنية بالكاروتينات. إذ تمتلك الأمعاء آليات للحد من امتصاص الجسم لهذه الأشكال النباتية عندما يكون لديك بالفعل ما يكفي من فيتامين أ.



كيف يمكنني حماية البصر؟

توجد جزيئات مرتبطة بالبيتا كاروتين تعرف باسم "أصباغ البقعة الصفراء" تساعد على حماية الشبكية من الضوء الأزرق الضار والإجهاد التأكسدي.



وتوجد هذه المركبات، التي تسمى اللوتين والزياكسانثين، في أطعمة مثل: المانجو وصفار البيض والذرة والخضراوات الورقية الخضراء.



ويعتقد أن الحصول على كمية كافية من هذه المركبات يساعد في الوقاية من بعض أمراض الشبكية، مثل التنكس البقعي المرتبط بالعمر