تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هل يحسن فيتامين أ النظر؟

Lebanon 24
13-12-2025 | 04:41
A-
A+
Doc-P-1454539-639012158802352815.webp
Doc-P-1454539-639012158802352815.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مقولة "الجزر يُحسّن البصر" معروفة، وتستند هذه الفكرة إلى غنى الجزر بالبيتا كاروتين، وهو عنصر غذائي يحوّله الجسم إلى فيتامين أ، لكن ما مدى تأثير هذا الفيتامين على النظر؟ وكيف يعمل هذا الفيتامين؟.
يقول الدكتور فيليب د. كايزر، أستاذ طب العيون في جامعة كاليفورنيا،: "فيتامين أ، المعروف أيضاً باسم الريتينول، هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، وهو ضروري للبصر البشري. يتحول داخل العين إلى مشتق يسمى 11-سيس-ريتينال، وهو الجزيء الذي يسمح لشبكية العين باستقبال الضوء الذي ندركه بوعي كصورة".

الإضاءة الخافتة والمكملات
ووفق "فري ويل هيلث"، إذا كان الشخص يعاني من نقص فيتامين أ، فسيتأثر بصره، وخاصة قدرته على الرؤية في الإضاءة الخافتة. 

وفي هذه الحالة، قد يساعد تناول مكملات فيتامين أ على استعادة وظيفة البصر الطبيعية.

ولا يستطيع جسم الإنسان تصنيع فيتامين أ بنفسه، بل يحصل عليه من غذائه في صورتين:

1. فيتامين أ الجاهز، الموجود طبيعيًا في الأطعمة الحيوانية أو المدعم في بعض الأطعمة كالحليب والحبوب.

2. جزيئات تُعدّ طليعة لفيتامين أ، تُعرف باسم الكاروتينات الأولية لفيتامين أ، مثل بيتا كاروتين.
وإلى جانب الجزر الغني بالبيتا كاروتين، تشمل المصادر الأخرى البطاطا الحلوة، والفلفل الرومي، والشمام، والخضراوات الورقية الداكنة. 

ويستخدم كل من فيتامين أ الجاهز والكاروتينات الأولية لفيتامين أ في المكملات الغذائية.

من يحتاج إلى مكملات فيتامين أ؟
يستطيع الأصحاء الذين يتبعون نظاماً غذائياً متوازناً الحصول على ما يكفي من فيتامين أ من الطعام، ولا يحتاجون إلى مكملاته.

لكن يُعد فيتامين أ ضرورياً جداً لنمو الجنين وللأطفال حديثي الولادة، لذا يجب على الحوامل والمرضعات الحصول على كمية كافية منه. 

وقد يكون الإفراط في تناول فيتامين أ الجاهز، سواءً من المكملات الغذائية أو الأطعمة كالكبد، ضاراً وقد يلحق الضرر بالكبد.

لكن عادةً لا داعي للقلق بشأن الإفراط في تناول فيتامين أ من المصادر النباتية، كالأطعمة الغنية بالكاروتينات. إذ تمتلك الأمعاء آليات للحد من امتصاص الجسم لهذه الأشكال النباتية عندما يكون لديك بالفعل ما يكفي من فيتامين أ.

كيف يمكنني حماية البصر؟
توجد جزيئات مرتبطة بالبيتا كاروتين تعرف باسم "أصباغ البقعة الصفراء" تساعد على حماية الشبكية من الضوء الأزرق الضار والإجهاد التأكسدي.

وتوجد هذه المركبات، التي تسمى اللوتين والزياكسانثين، في أطعمة مثل: المانجو وصفار البيض والذرة والخضراوات الورقية الخضراء.

ويعتقد أن الحصول على كمية كافية من هذه المركبات يساعد في الوقاية من بعض أمراض الشبكية، مثل التنكس البقعي المرتبط بالعمر
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل من علاقة بين فيتامين الشمس والصحة النفسية؟
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:25:20 Lebanon 24 Lebanon 24
حيدر: الاستثمار في التقنيات الحديثة يحسن قدرات الشباب ويمنحهم فرصاً أوسع
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:25:20 Lebanon 24 Lebanon 24
العادات اليومية التي تطيل العمر وتحسّن جودة الحياة
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:25:20 Lebanon 24 Lebanon 24
براك: سفيرنا الجديد في لبنان سيُحسن توجيه حزب الله نحو حوار مدني
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:25:20 Lebanon 24 Lebanon 24

على استعادة

كاليفورنيا

الرومي

الصفرا

البشري

ريتين

العين

الكار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
07:17 | 2025-12-13
Lebanon24
05:39 | 2025-12-13
Lebanon24
04:09 | 2025-12-13
Lebanon24
03:05 | 2025-12-13
Lebanon24
02:35 | 2025-12-13
Lebanon24
02:20 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24