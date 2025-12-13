تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
عنصر يبطئ الشيخوخة في الشوكولا الداكنة.. ما هو؟
Lebanon 24
13-12-2025
|
03:05
photos
0
توصل باحثون إلى اكتشاف "مثير للغاية" مفاده أن مادة الثيوبرومين الكيميائية - وهي مركب نباتي يستخلص من الكاكاو - قد تمتلك خصائص مضادة للشيخوخة.
وقارن فريق البحث من كينغز كوليدج
لندن
مستويات الثيوبرومين - وهو قلويد معروف بسميته للكلاب - في دم الإنسان، مع مؤشرات الشيخوخة البيولوجية في
الدم
والتي تشير إلى العمر
الظاهري
للجسم بناءً على صحته ووظائفه، وليس على سنوات العمر الفعلي.
وتعتمد هذه المؤشرات على أنماط من "علامات مرجعية" صغيرة على
الحمض النووي
، تُسمى المثيلة، والتي تتغير على مدار حياتنا.
وبحسب "سوري لايف"، وجدت الدراسة التي شملت 1669 مشاركاً، أن الذين لديهم مستويات أعلى من الثيوبرومين في دمائهم يتمتعون بعمر بيولوجي أقل من عمرهم الحقيقي.
وقالت الدكتورة جوردانا بيل، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "تشير دراستنا إلى وجود صلة بين أحد المكونات الرئيسية للشوكولا الداكنة والحفاظ على الشباب لفترة أطول".
وتابعت: "وعلى الرغم من أننا لا ندعو إلى زيادة استهلاك الشوكولا الداكنة، إلا أن هذا البحث يساعدنا على فهم كيف يمكن أن تحمل الأطعمة اليومية مفاتيح لحياة أطول وأكثر صحة".
