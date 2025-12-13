ما هي أحدث أعراض "الإنفلونزا الخارقة"؟

أدت عدوى السلالة الجديدة من الإنفلونزا إتش 3 إن 2 H3N2، أو ما يسمى بـ"الإنفلونزا الخارقة"، إلى تسجيل أرقام قياسية في حالات دخول المستشفيات في ، إلى درجة جدد معها مسؤولو الصحة الدعوة لارتداء الكمامات.



ورغم أن مصطلح "الإنفلونزا الخارقة" ليس تصنيفاً رسمياً للفيروس، إلا أنه يصف العدوى التي تُدخل أعداداً غير مسبوقة من الناس إلى المستشفيات.



وبحسب "سوري لايف"، يمثل النمط الفرعي إتش 3 إن 2 أحد الفيروسات الـ 3 الرئيسية المسؤولة عن الإنفلونزا الموسمية.



سللالة لا تشبه اللقاح

وقال الخبراء إن هذه السلالة قد تطورت بطريقة تجعلها أكثر خطورة وأكثر عدوى، وإنها لم تعد تشبه إلى حد كبير النسخة المستخدمة في لقاح الإنفلونزا لهذا العام.



ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أن اللقاح لا يزال يوفر الحماية ضد .



انتشار سريع للعدوى

وارتفعت حالات دخول المستشفيات في بريطانيا بسبب الإنفلونزا بشكل كبير، حيث زادت بأكثر من النصف في أسبوع واحد فقط، وفقاً لبيانات صدرت أمس (الخميس).



وبلغ متوسط عدد المرضى الذين يشغلون أسرّة المستشفيات بسبب الإنفلونزا 2660 مريضاً يومياً الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق لهذا الوقت من العام، ويمثل زيادة بنسبة 55% مقارنة بالأسبوع السابق.

أعراض السلالة الجديدة

وقال الخبراء إن أعراض الإنفلونزا الحديثة تظهر بشكل مفاجئ، وتشمل:



• ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة.



• آلام في الجسم.



• إرهاق أو تعب.



• سعال جاف.



• التهاب في الحلق.



• صداع.



• صعوبة في النوم.



• فقدان الشهية.



• إسهال أو ألم في البطن.



• غثيان وقيء.



ونظراً لأن هذه الإنفلونزا تنتشر بسهولة ويمكن أن تبقى على الأسطح لمدة 24 ساعة، فإن غسل اليدين بانتظام والتخلص من المناديل فوراً بعد السعال أو العطس فيها، يساعد على منع انتقال العدوى.



كما حثّ مسؤولو الصحة الأفراد الذين تظهر عليهم الأعراض على ارتداء كمامة.