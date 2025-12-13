تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
يهدد الحياة.. تحذير من مرض قاتل
Lebanon 24
13-12-2025
|
16:31
أعلنت السلطات الصحية في ولاية
ماساتشوستس
الأمريكية
عن رصد أول حالة مؤكدة لمرض رئوي يهدد الحياة مرتبط بأسطح مطابخ مصنوعة من أنواع معينة من الحجر.
وأفادت بذلك قناة "
فوكس نيوز
" التلفزيونية ونقلت عن مصدر طبي في الولاية: "غالبا ما يرتبط هذا المرض بالعمل مع الكوارتز، الذي ازدادت شعبيته في السنوات الأخيرة نظرا لسهولة استخدامه وجماله. <…> أفادت
مديرية الصحة
العامة في ماساتشوستس بأنه تم تشخيص إصابة رجل يبلغ من العمر 40 عاما عمل في صناعة أسطح المطابخ الحجرية لمدة 14 عاما، بداء السيليكوز، وهو مرض يُهدد الحياة بشكل قاتل".
وأشارت "
فوكس
نيوز" إلى أن المريض كان يعمل في تقطيع وصقل وتلميع أسطح المطابخ. وعادة ينتج عن هذا العمل غبار يتكون من جزيئات السيليكا البلورية. وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن استنشاق هذا الغبار يُسبب تندب الرئتين وتطور داء السيليكوز. (روسيا اليوم)
