يهدد الحياة.. تحذير من مرض قاتل

أعلنت السلطات الصحية في ولاية عن رصد أول حالة مؤكدة لمرض رئوي يهدد الحياة مرتبط بأسطح مطابخ مصنوعة من أنواع معينة من الحجر.

وأفادت بذلك قناة " " التلفزيونية ونقلت عن مصدر طبي في الولاية: "غالبا ما يرتبط هذا المرض بالعمل مع الكوارتز، الذي ازدادت شعبيته في السنوات الأخيرة نظرا لسهولة استخدامه وجماله. <…> أفادت العامة في ماساتشوستس بأنه تم تشخيص إصابة رجل يبلغ من العمر 40 عاما عمل في صناعة أسطح المطابخ الحجرية لمدة 14 عاما، بداء السيليكوز، وهو مرض يُهدد الحياة بشكل قاتل".

وأشارت " نيوز" إلى أن المريض كان يعمل في تقطيع وصقل وتلميع أسطح المطابخ. وعادة ينتج عن هذا العمل غبار يتكون من جزيئات السيليكا البلورية. وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن استنشاق هذا الغبار يُسبب تندب الرئتين وتطور داء السيليكوز. (روسيا اليوم)