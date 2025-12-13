ملوّث.. سحب بخاخ أنف من الاسواق

أعلنت والدواء "FDA" سحب دفعة من بخاخ الأنف "ReBoost" من الأسواق في مختلف الولايات، بعد اكتشاف تلوثه بخميرة/عفن وميكروبات، بينها مستويات غير آمنة من بكتيريا "Achromobacter"، ما قد يسبب التهابات خطرة قد تهدد حياة الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

وأكدت السلطات حتى الآن عدم تسجيل أي حالات مرضية مرتبطة باستخدام هذا المنتج.

ويتعلق السحب ببخاخ الأنف الذي تنتجه شركة "MediNatura New Mexico Inc." بالمواصفات التالية:

اسم المنتج: بخاخ الأنف "ReBoost"

الحجم: 0.68 أونصة سائلة (20 مل)

NDC: 62795-4005-9

الرمز العالمي للمنتج: 787647 10186 3

رقم الدفعة: 224268

تاريخ الانتهاء: 12/2027



وقد تم بيع المنتج المسحوب عبر متاجر التجزئة، إضافة إلى المبيعات الإلكترونية من خلال موقع شركة "MediNatura".

(health)