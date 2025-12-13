تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
صحة
ملوّث.. سحب بخاخ أنف من الاسواق
Lebanon 24
13-12-2025
|
12:36
photos
أعلنت
إدارة الغذاء
والدواء
الأمريكية
"FDA" سحب دفعة من بخاخ الأنف "ReBoost" من الأسواق في مختلف الولايات، بعد اكتشاف تلوثه بخميرة/عفن وميكروبات، بينها مستويات غير آمنة من بكتيريا "Achromobacter"، ما قد يسبب التهابات خطرة قد تهدد حياة الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.
وأكدت السلطات حتى الآن عدم تسجيل أي حالات مرضية مرتبطة باستخدام هذا المنتج.
ويتعلق السحب ببخاخ الأنف الذي تنتجه شركة "MediNatura New Mexico Inc." بالمواصفات التالية:
اسم المنتج: بخاخ الأنف "ReBoost"
الحجم: 0.68 أونصة سائلة (20 مل)
NDC: 62795-4005-9
الرمز العالمي للمنتج: 787647 10186 3
رقم الدفعة: 224268
تاريخ الانتهاء: 12/2027
وقد تم بيع المنتج المسحوب عبر متاجر التجزئة، إضافة إلى المبيعات الإلكترونية من خلال موقع شركة "MediNatura".
(health)
