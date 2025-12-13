تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

ملوّث.. سحب بخاخ أنف من الاسواق

Lebanon 24
13-12-2025 | 12:36
A-
A+
Doc-P-1454759-639012515288630568.png
Doc-P-1454759-639012515288630568.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" سحب دفعة من بخاخ الأنف "ReBoost" من الأسواق في مختلف الولايات، بعد اكتشاف تلوثه بخميرة/عفن وميكروبات، بينها مستويات غير آمنة من بكتيريا "Achromobacter"، ما قد يسبب التهابات خطرة قد تهدد حياة الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.
 
وأكدت السلطات حتى الآن عدم تسجيل أي حالات مرضية مرتبطة باستخدام هذا المنتج.
ويتعلق السحب ببخاخ الأنف الذي تنتجه شركة "MediNatura New Mexico Inc." بالمواصفات التالية:
اسم المنتج: بخاخ الأنف "ReBoost"
الحجم: 0.68 أونصة سائلة (20 مل)
NDC: 62795-4005-9
الرمز العالمي للمنتج: 787647 10186 3
رقم الدفعة: 224268
تاريخ الانتهاء: 12/2027

وقد تم بيع المنتج المسحوب عبر متاجر التجزئة، إضافة إلى المبيعات الإلكترونية من خلال موقع شركة "MediNatura". 
(health)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيض ملوّث بالسالمونيلا يغزو أسواق كاليفورنيا!
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ملوثة بشظايا معدنية وتشكل خطرًا على الصحة… سحب 2.2 مليون كغ من الدجاج المجمد من الأسواق!
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب تلوثها... سحب آلاف غالونات الحليب من الأسواق الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار عاجل... سحب منتجات أرز من الأسواق الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الغذاء

الأمريكية

أمريكي

كروب

دارت

ميرت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:16 | 2025-12-14
Lebanon24
00:46 | 2025-12-14
Lebanon24
23:00 | 2025-12-13
Lebanon24
16:29 | 2025-12-13
Lebanon24
15:47 | 2025-12-13
Lebanon24
15:25 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24