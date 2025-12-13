تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

5 طرق للوقاية من الإنفلونزا

Lebanon 24
13-12-2025 | 14:47
A-
A+
Doc-P-1454801-639012598046698727.png
Doc-P-1454801-639012598046698727.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع اقتراب موسم الإنفلونزا وازدحام الأماكن العامة في فترة الأعياد، تتحوّل العدوى إلى احتمال يومي قد يبدأ من تفاصيل صغيرة لا ننتبه لها: مقبض باب، زرّ مصعد، لوحة مفاتيح. وبينما قد يصعب تفادي الاحتكاك بالناس كليًا، تبقى الوقاية سلاحًا عمليًا يمكن أن يصنع فرقًا داخل البيت وخارجه. في ما يلي خطوات بسيطة ومباشرة تساعد على خفض فرص الإصابة، وحماية الفئات الأكثر عرضة، والتعامل بوعي أكبر مع أي أعراض قد تظهر.
 
أولًا، غسل اليدين جيدًا وباستمرار، لأن العدوى قد تنتقل عبر مقابض الأبواب وأزرار المصاعد ولوحات مفاتيح الكمبيوتر، حتى دون معرفة شخص مصاب بشكل مباشر، ولذلك تحمل معها خلال موسم الإنفلونزا زجاجة معقّم يدين تستخدمها بكثرة.

ثانيًا، تقوية المناعة من خلال نظام غذائي متوازن، ونوم كافٍ، وممارسة الرياضة بانتظام. ومع أن موسم الإنفلونزا يتزامن مع ذروة موسم الأعياد المليء بالحلوى،يجب التعويض عن الرغبة في السكريات بتناول الفواكه والخضراوات الطازجة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مع تجنّب السهر قدر الإمكان، وإدخال برنامج رياضي معتدل إلى اليوم مثل المشي 20 دقيقة ثلاث مرات أسبوعيًا، بدءًا بتمارين سهلة ثم زيادتها تدريجيًا.

ثالثًا، تجنّب مخالطة الآخرين عند الشعور بالمرض، حتى لو كان الالتزام بالعمل مهمًا.

رابعًا، حماية الرضع دون ستة أشهر عبر تجنّب الأماكن المزدحمة مثل الكنائس ومراكز التسوق ومناطق اللعب، فهم أكثر عرضة للإصابة بسبب عدم نضوج جهازهم المناعي بعد. وإذا كان لا بد من اصطحابهم إلى هذه الأماكن، يجب الحدّ من لمسهم قدر الإمكان وإبقائهم في مقعد السيارة أو عربة الأطفال.

خامسًا، الحصول على لقاح الإنفلونزا، باعتباره أفضل أداة متاحة حاليًا للوقاية، وإن لم يكن مثاليًا. (life and health)

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موسم الإنفلونزا هذا العام يبدأ مبكراً.. ما الطريقة الأكثر فعالية للوقاية؟
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:31:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الكبد الدهني يتفشّى.. اكتشف طرق الوقاية
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:31:04 Lebanon 24 Lebanon 24
5 طرق صحية لتحضير البيض… اكتشفها!
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:31:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي أحدث أعراض "الإنفلونزا الخارقة"؟
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:31:04 Lebanon 24 Lebanon 24

المعادن

فادي ال

الرياض

التزام

السكري

رياضي

بالمر

بيوتر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:16 | 2025-12-14
Lebanon24
00:46 | 2025-12-14
Lebanon24
23:00 | 2025-12-13
Lebanon24
16:29 | 2025-12-13
Lebanon24
15:47 | 2025-12-13
Lebanon24
15:25 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24