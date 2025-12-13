تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
صحة
5 طرق للوقاية من الإنفلونزا
Lebanon 24
13-12-2025
|
14:47
مع اقتراب موسم الإنفلونزا وازدحام الأماكن العامة في فترة الأعياد، تتحوّل العدوى إلى احتمال يومي قد يبدأ من تفاصيل صغيرة لا ننتبه لها: مقبض باب، زرّ مصعد، لوحة مفاتيح. وبينما قد يصعب تفادي الاحتكاك بالناس كليًا، تبقى الوقاية سلاحًا عمليًا يمكن أن يصنع فرقًا داخل البيت وخارجه. في ما يلي خطوات بسيطة ومباشرة تساعد على خفض فرص الإصابة، وحماية الفئات الأكثر عرضة، والتعامل بوعي أكبر مع أي أعراض قد تظهر.
أولًا، غسل اليدين جيدًا وباستمرار، لأن العدوى قد تنتقل عبر مقابض الأبواب وأزرار المصاعد ولوحات مفاتيح الكمبيوتر، حتى دون معرفة شخص مصاب بشكل مباشر، ولذلك تحمل معها خلال موسم الإنفلونزا زجاجة معقّم يدين تستخدمها بكثرة.
ثانيًا، تقوية المناعة من خلال نظام غذائي متوازن، ونوم كافٍ، وممارسة الرياضة بانتظام. ومع أن موسم الإنفلونزا يتزامن مع ذروة موسم الأعياد المليء بالحلوى،يجب التعويض عن الرغبة في السكريات بتناول الفواكه والخضراوات الطازجة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مع تجنّب السهر قدر الإمكان، وإدخال برنامج
رياضي
معتدل إلى اليوم مثل المشي 20 دقيقة ثلاث مرات أسبوعيًا، بدءًا بتمارين سهلة ثم زيادتها تدريجيًا.
ثالثًا، تجنّب مخالطة الآخرين عند الشعور بالمرض، حتى لو كان الالتزام بالعمل مهمًا.
رابعًا، حماية الرضع دون ستة أشهر عبر تجنّب الأماكن المزدحمة مثل الكنائس ومراكز التسوق ومناطق اللعب، فهم أكثر عرضة للإصابة بسبب عدم نضوج جهازهم المناعي بعد. وإذا كان لا بد من اصطحابهم إلى هذه الأماكن، يجب الحدّ من لمسهم قدر الإمكان وإبقائهم في مقعد السيارة أو عربة الأطفال.
خامسًا، الحصول على لقاح الإنفلونزا، باعتباره أفضل أداة متاحة حاليًا للوقاية، وإن لم يكن مثاليًا. (life and health)
موسم الإنفلونزا هذا العام يبدأ مبكراً.. ما الطريقة الأكثر فعالية للوقاية؟
Lebanon 24
موسم الإنفلونزا هذا العام يبدأ مبكراً.. ما الطريقة الأكثر فعالية للوقاية؟
14/12/2025 09:31:04
14/12/2025 09:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الكبد الدهني يتفشّى.. اكتشف طرق الوقاية
Lebanon 24
الكبد الدهني يتفشّى.. اكتشف طرق الوقاية
14/12/2025 09:31:04
14/12/2025 09:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
5 طرق صحية لتحضير البيض… اكتشفها!
Lebanon 24
5 طرق صحية لتحضير البيض… اكتشفها!
14/12/2025 09:31:04
14/12/2025 09:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي أحدث أعراض "الإنفلونزا الخارقة"؟
Lebanon 24
ما هي أحدث أعراض "الإنفلونزا الخارقة"؟
14/12/2025 09:31:04
14/12/2025 09:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تفشي وباء الكوليرا في باكستان
Lebanon 24
تفشي وباء الكوليرا في باكستان
02:16 | 2025-12-14
14/12/2025 02:16:47
Lebanon 24
Lebanon 24
نظارات العلاج الضوئي.. موضة قابلة للارتداء ووعود للنوم والمزاج
Lebanon 24
نظارات العلاج الضوئي.. موضة قابلة للارتداء ووعود للنوم والمزاج
00:46 | 2025-12-14
14/12/2025 12:46:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الشوكولاتة وصحتك: ماذا تقول أحدث الأبحاث؟
Lebanon 24
الشوكولاتة وصحتك: ماذا تقول أحدث الأبحاث؟
23:00 | 2025-12-13
13/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من المنبّه إلى ضوء الصباح.. خطوتان بسيطتان لنومٍ أفضل في الشتاء
Lebanon 24
من المنبّه إلى ضوء الصباح.. خطوتان بسيطتان لنومٍ أفضل في الشتاء
16:29 | 2025-12-13
13/12/2025 04:29:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع حالات الإنفلونزا الموسمية في مصر.. العزل والتطعيم السبيل للحماية
Lebanon 24
ارتفاع حالات الإنفلونزا الموسمية في مصر.. العزل والتطعيم السبيل للحماية
15:47 | 2025-12-13
13/12/2025 03:47:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة.. منخفض جديد مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عائدة.. منخفض جديد مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
03:59 | 2025-12-13
13/12/2025 03:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
Lebanon 24
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
09:01 | 2025-12-13
13/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
10:30 | 2025-12-13
13/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
10:55 | 2025-12-13
13/12/2025 10:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
11:00 | 2025-12-13
13/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
02:16 | 2025-12-14
تفشي وباء الكوليرا في باكستان
00:46 | 2025-12-14
نظارات العلاج الضوئي.. موضة قابلة للارتداء ووعود للنوم والمزاج
23:00 | 2025-12-13
الشوكولاتة وصحتك: ماذا تقول أحدث الأبحاث؟
16:29 | 2025-12-13
من المنبّه إلى ضوء الصباح.. خطوتان بسيطتان لنومٍ أفضل في الشتاء
15:47 | 2025-12-13
ارتفاع حالات الإنفلونزا الموسمية في مصر.. العزل والتطعيم السبيل للحماية
15:25 | 2025-12-13
دراسة: تقليل السعرات الحرارية قد يبطئ شيخوخة الدماغ
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
14/12/2025 09:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
14/12/2025 09:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
14/12/2025 09:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
