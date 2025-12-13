تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

تحذير.. قلة النوم أخطر على متوسط العمر من النظام الغذائي الضار

Lebanon 24
13-12-2025 | 15:04
إذا كنت تُعاني للحصول على نومٍ ليلي جيد، فأنت لست وحدك. يقدّر باحثون أن نحو 16% من سكان العالم يعيشون مع الأرق، فيما أظهر استطلاع حديث أجرته "مؤسسة النوم الوطنية" أن 6 من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة يقولون إنهم لا يحصلون على قدرٍ كافٍ من النوم.

وربطت دراسات سابقة قلة النوم بعدة حالات صحية قد تُضعف جودة الحياة ومتوسط العمر، بينها أمراض القلب والأوعية، والسكري من النوع الثاني، والسمنة، والاكتئاب والقلق، ومشكلات الجهاز الهضمي، والخرف.

وقال أندرو مكهيل، أستاذ مشارك ومدير مختبر النوم والإيقاع الحيوي والصحة في جامعة أوريغون للعلوم والصحة، إن النوم "يلعب دورًا حيويًا في كل عملية بيولوجية تقريبًا"، لكن كثيرين "يميلون إلى تأجيله أو تخفيض أولويته بسبب العمل أو المناسبات الاجتماعية”.

وبحسب دراسة جديدة كان مكهيل مؤلفها الرئيسي ونُشرت حديثًا في مجلة Sleep Advances، فإن النوم غير الكافي يرتبط بتراجع متوسط العمر المتوقع بشكلٍ أكبر من عوامل نمط حياة أخرى مثل النظام الغذائي والنشاط البدني والعزلة الاجتماعية، ولم يتفوق عليه في التأثير السلبي سوى التدخين.

واعتمد الباحثون في الدراسة على تحليل بيانات مسوح نظام "مراقبة عوامل الخطر السلوكية" التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بين عامي 2019 و2025، ولاحظوا روابط قوية بين معدلات قلة النوم ومتوسط العمر المتوقع على مستوى المقاطعات في ولايات متعددة.

من جهته، قال باكاي نغاي، المدير الطبي لمركز النوم والاستيقاظ في مركز باليسيدز الطبي (نيوجيرسي)، إن نتائج الدراسة "تؤكد" أهمية النوم، واعتبر أن كون قلة النوم تتجاوز أثر الغذاء والرياضة كمؤشر للعمر المتوقع “لافتًا”. كما علّق الطبيب جيمي يوهانس، اختصاصي أمراض الرئة والعناية المركزة، بأن الدراسة تدعم أدلة قائمة تربط النوم غير الكافي بقِصر العمر، واصفًا النتيجة بأنها “مقلقة”.

وفي نصائح واردة ضمن التقرير، شدد الطبيبان على أن “إعطاء النوم أولوية” خطوة أولى، مع تحسين بيئة النوم (هادئة، باردة، ومظلمة) والالتزام بوقت ثابت للنوم والاستيقاظ، إضافة إلى تجنّب الكافيين والوجبات الكبيرة والكحول قبل النوم، وتقليل التعرض للضوء الأزرق من الأجهزة الإلكترونية قبل موعد النوم. (mnt)
مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية

الولايات المتحدة

النظام الغذائي

المقاطعات

الإيقاع

من جهته

إذا كنت

الرئيسي

